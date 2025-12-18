Javier Milei pronosticó que en agosto de 2026 “la inflación va a empezar con cero” El Presidente se mostró optimista sobre el rumbo económico durante una entrevista en streaming. Destacó la baja del índice de precios mayorista, celebró el 41% obtenido en las últimas elecciones y explicó su teoría del "riesgo kuka".

El presidente Javier Milei realizó una fuerte proyección económica de cara al próximo año, asegurando que para mediados de 2026 el índice de precios al consumidor se desplomará a niveles mínimos. Durante su participación en el canal de streaming Carajo, el mandatario afirmó que “para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”.

Para graficar el éxito de su programa económico, el Jefe de Estado contrastó la situación actual con la herencia recibida, destacando que la inflación corría a un ritmo proyectado del “17.000% y ahora está en 24%” anual.

En su análisis técnico, Milei subrayó que “lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista”, indicador que considera un anticipo de lo que sucederá en las góndolas. “El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, explicó.

Lectura electoral y “Riesgo Kuka”

En el plano político, el líder libertario aprovechó para poner en valor el resultado obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en los comicios de octubre pasado. Milei calificó el 41% de los votos como una victoria contundente frente al 24% de la oposición, comparándolo con “ganar en primera vuelta”. Incluso, se animó a especular que si él hubiera encabezado la boleta, la cifra habría alcanzado el 50%.

Finalmente, el Presidente se refirió al concepto de “riesgo kuka”, al que responsabilizó de la incertidumbre financiera previa a las elecciones. Según su visión, el kirchnerismo instalaba un escenario de “fin del mundo” donde “no hay mañana”, lo que destruía los incentivos para invertir. “Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka, mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, concluyó.