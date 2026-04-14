Javier Milei se expresó sobre el 3,4% de inflación de marzo: “El dato no nos gusta” El Presidente es el último orador del evento que reunió a empresarios, funcionarios y gobernadores. En primera fila están el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei cierra el encuentro anual de la AmCham este martes y el dato destacado de la jornada es que asistió al evento con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata de un nuevo gesto de apoyo al funcionario que en las últimas semanas quedó cuestionado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Además, su participación se da horas después de conocerse el dato de inflación de marzo, que el Presidente ya definió como “malo”. En un mensaje en sus redes sociales, adelantó que daría explicaciones al respecto en el discurso de esta tarde.

“Cuando los políticos reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa”, afirmó Milei al inicio de su discurso en AmCham. “El dato no me gustó y me repugna, odio la inflación”, remarcó.

“Estamos convencidos de que hacia adelante la inflación va a bajar”, avisó el Presidente. “La Argentina tuvo que enfrentar dos shocks descomunales”, justificó.

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“La oposición pasó varios medes intentando romper el equilibrio fiscal. Pero no lo lograron”, apuntó Milei. “Argentina no solo no voló por los aires, sino que además recibimos un fuerte respaldo en las urnas”, aseguró el Presidente.

“La gente no quiere volver al pasado. Si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”, señaló.

“Hay que mirar la relación de tasa de interés y tipo de cambio. Cuando sube una, baja la otra”, explicó. “Durante el segundo semestre del año volaron las tasas por el aire y cayó la demanda de dinero”, indicó. “Eso anticipaba que la tasa de inflación se iba a acelerar”, afirmó.

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“Marzo es un mes con alto nivel de estacionalidad, pero además impactó la guerra”, señaló el Presidente para explicar el salto en la tasa de inflación. “La política monetaria no cambió. No cambió el equilibrio de largo plazo al cual nos dirigimos”, aclaró.

“Está claro el efecto de Educación, la guerra y la carne. Superados esos efectos, la inflación va a caer”, anticipó Milei.

“Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos. No hay que desesperarse, porque ahí es cuando se toman malas decisiones”, enfatizó el Presidente.

“Tengo otra buena noticia: la demanda de dinero ha empezado a crecer”, aseguró el jefe de Estado en AmCham. “Estamos en récord de PBI, de consumo y de exportaciones”, aseguró.

“Empezamos a recomponer el capital de trabajo”, indicó Milei. “La inflación se va a derrumbar y va a volver a valores previso al ataque de la política”, prometió el Presidente.

“Esa hipótesis de que para crecer hay que tener inflación me parece inmunda”, dijo el Presidente y apuntó al “círculo rojo”. “Si generar inflación generara crecimiento, seríamos potencia mundial, pero cuando llegamos al poder íbamos camino a ser Cuba o Venezuela”, expresó.

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“El camino de la inflación no lleva a ningún lado más que al infierno”, sentenció Milei.