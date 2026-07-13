El Gobierno acelera el plan de reformas en el Congreso y activa el armado para 2027 Mientras el país sigue en vilo por el Mundial, el oficialismo avanza con una intensa grilla de reuniones. El foco está puesto en la nueva Carta Orgánica del Banco Central, la eliminación de las PASO y la reconfiguración del mapa electoral en distritos clave.

El Gobierno nacional busca que la efervescencia mundialista no ponga en pausa su agenda de gestión. Con la mira puesta en las urgencias legislativas y en el armado político a largo plazo, el presidente Javier Milei y su círculo íntimo diagramaron una semana de alto voltaje en la Casa Rosada, orientada a blindar los proyectos de ley que el oficialismo considera vitales.

La reforma del Banco Central como prioridad

La actividad oficial de este lunes arranca con un encuentro encabezado por el propio Presidente ante diputados y senadores de La Libertad Avanza. El objetivo central es alinear a la tropa legislativa y detallar los pormenores del proyecto que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que ingresará al Parlamento en los próximos días.

Para el jefe de Estado, este proyecto es la piedra angular de su programa económico. Según explicó recientemente, la iniciativa apunta a consolidar la independencia de la entidad, garantizar la estabilidad monetaria y cortar de raíz el financiamiento del déficit a través de la emisión. “La nueva Carta Orgánica termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”, aseguró Milei la semana pasada, marcando la necesidad de aniquilar las modificaciones introducidas en 2012 para volver al objetivo histórico de preservar el valor de la moneda.

Negociaciones con gobernadores y agenda en el Senado

En paralelo a la cumbre legislativa, el reconfigurado esquema de poder en Balcarce 50 también se pone en marcha. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, iniciará una nueva ronda de reuniones con gobernadores. A las 11 de la mañana, recibirá al mandatario de San Luis, Claudio Poggi, un aliado estratégico con quien el oficialismo busca replicar los acuerdos legislativos de cara al escenario presidencial de 2027.

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La misión de Santilli no es solo electoral: necesita abrochar los votos necesarios para destrabar proyectos espinosos como la reforma política (con la eliminación de las PASO a la cabeza), las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y los cambios en el régimen de Zona Fría.

Para ordenar estos frentes, la “mesa política” del oficialismo mantendrá su flamante reunión semanal este martes. Allí, figuras clave como Karina Milei, Santilli, Santiago Caputo, Martín y Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Luis Caputo y el nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández, definirán la estrategia para la sesión del jueves en el Senado, donde el Gobierno intentará aprobar la Ley de Propiedad Privada y dar luz verde a pliegos judiciales y ascensos diplomáticos demorados.

El rompecabezas electoral: CABA y territorio bonaerense

El jueves será el turno del armado puramente territorial. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirá a los legisladores porteños y bonaerenses de su espacio para delinear los pasos a seguir.

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El vínculo con el PRO sigue siendo un factor de peso. En la Ciudad de Buenos Aires, aunque hubo acercamientos recientes, fuentes partidarias aseguran que la fusión “no está sobre la mesa” por el momento. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza prepara el terreno para intentar destronar al peronismo de Axel Kicillof. Aunque Diego Santilli asoma como el candidato natural por su antecedente electoral, el actual ministro coordinador prefiere poner paños fríos y enfocarse en su rol en la Jefatura de Gabinete.

Cierre de semana con los mercados

El corolario de esta intensa agenda política lo pondrá Javier Milei el viernes a las 19:00 horas, cuando diserte en el aniversario de la Bolsa de Comercio. Se espera que el Presidente ratifique el rumbo económico y vuelva a presionar por la aprobación de sus reformas legislativas, manteniendo la línea de su reciente discurso en Tucumán: “Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país, y por eso mismo no tenemos un segundo que perder”.

TN