La Justicia obligó al Gobierno a devolverle la pensión a Cristina Kirchner Por orden de la Justicia, ANSES restituirá la pensión a la expresidenta.

La disputa entre el Gobierno nacional y Cristina Kirchner por su pensión de privilegio sumó un nuevo capítulo. Tras una medida cautelar dictada por la Justicia, la ANSES confirmó que volverá a liquidar el beneficio a partir del 1 de agosto, aunque el monto estará sujeto a distintos descuentos que reducirán el dinero que finalmente percibirá la ex presidenta.

Según informó el organismo previsional al juzgado que interviene en la causa, el haber bruto mensual será de $15.683.154,06, cifra sobre la que se aplicarán las deducciones previstas por la legislación vigente, como los aportes a la obra social y, si corresponde, el impuesto a las ganancias.

Los descuentos que aplicará ANSES

Además de las deducciones habituales, el Gobierno resolvió aplicar otros dos recortes sobre la pensión.

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El primero responde a que Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Monserrat, en el marco de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Bajo ese criterio, la ANSES consideró que ya no corresponde abonarle el adicional por zona austral que integraba el beneficio.

El segundo descuento tiene un impacto mucho mayor. El organismo previsional comenzará a retener mensualmente el equivalente al 20% del haber, unos $3.136.630,81, con el objetivo de recuperar el dinero que, según la postura oficial, fue percibido de manera indebida desde que el beneficio había sido suspendido.

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De acuerdo con el cálculo realizado por la administración nacional, el monto que busca recuperar asciende a $660.052.338,87, por lo que esa retención continuará hasta completar esa suma.

El Gobierno mantiene su postura

Aunque cumplirá con la orden judicial, la administración de Javier Milei insiste en que Cristina Kirchner no debería percibir una pensión de privilegio debido a que posee una condena firme por delitos de corrupción contra la administración pública.

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Esa posición fue sostenida tanto por la ANSES como por el Ministerio de Capital Humano, que presentaron un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la cautelar que restituyó el beneficio.

Desde el Ejecutivo sostienen que este tipo de asignaciones fueron creadas para reconocer el honor y el desempeño excepcional de quienes ejercieron la Presidencia, y consideran incompatible ese régimen con una condena penal firme por hechos de corrupción.

Una disputa en la Justicia que todavía no terminó

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El conflicto comenzó a fines de 2024, cuando el Gobierno resolvió dar de baja la pensión de privilegio de Cristina Kirchner luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena en la causa Vialidad. Posteriormente, la Corte Suprema dejó firme esa sentencia.

La ex mandataria recurrió a la Justicia para recuperar el beneficio y obtuvo una medida cautelar favorable, lo que obligó a la ANSES a reincorporarla al sistema de pagos mientras continúa la discusión de fondo.

En paralelo, el expediente llegó a la Corte Suprema, donde deberá resolverse si la ex presidenta puede mantener de manera definitiva la pensión honorífica o si corresponde revocar ese derecho por su condena penal.

Mientras ese debate sigue abierto, el organismo previsional cumplirá con la orden vigente y reanudará el pago desde agosto, aunque con importantes descuentos que reducirán el monto efectivo que recibirá Cristina Kirchner cada mes.