Jorge Macri presentó ante la Fórmula 1 el proyecto para recuperar el Gran Premio en Buenos Aires El jefe de Gobierno porteño se reunió con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, en el circuito de Interlagos. La propuesta contempla una inversión de 200 millones de dólares para renovar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que tendrá capacidad para más de 125.000 espectadores.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó este viernes ante el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, el proyecto para que la máxima categoría del automovilismo vuelva a correr en el país. El encuentro se realizó en el circuito de Interlagos, en San Pablo, en la previa del Gran Premio de Brasil, y tuvo como objetivo ratificar el compromiso de la Ciudad y avanzar en las conversaciones para recuperar una fecha del calendario internacional.

“Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos”, expresó Macri. Además, señaló que la prioridad es finalizar las obras del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con las condiciones necesarias para recibir a la categoría. Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

El proyecto contempla una transformación integral del histórico circuito, con una inversión de 200 millones de dólares. Los trabajos incluyen una nueva pista asfaltada, un edificio de boxes y un moderno paddock, con el objetivo de adecuar las instalaciones a los estándares internacionales. Una vez finalizadas las reformas, el autódromo podrá recibir a más de 125.000 espectadores. La propuesta también se apoya en el interés que despierta la Fórmula 1 en el país y en la presencia del argentino Franco Colapinto en la máxima categoría.

Mientras continúan las gestiones para el regreso de la F1, ya está confirmada la vuelta del MotoGP a Buenos Aires, del 9 al 11 de abril de 2027, después de 28 años. El evento será una primera prueba de la infraestructura renovada y, según las estimaciones del Gobierno porteño, podría generar un impacto económico de 140 millones de dólares. La Ciudad busca aprovechar esa competencia para demostrar su capacidad de organizar eventos deportivos internacionales.

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En cuanto a las obras, durante octubre comenzó el asfaltado de la pista, luego de varios meses de pruebas sobre la mezcla que se utilizará en el circuito. Los trabajos están a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y cuentan con el sistema SmoothRide para controlar la precisión del trazado. También se incorporó un turno nocturno para sostener el ritmo de ejecución ante las lluvias previstas. Además, avanzan la instalación de las defensas de seguridad y los trabajos en distintos sectores del circuito, mientras que ya se completó la excavación del nuevo túnel de acceso al paddock.

La nueva conexión tendrá cerca de 400 metros de extensión entre rampas y permitirá el ingreso de camiones, motorhomes y vehículos de asistencia sin necesidad de circular por la pista. Contará con un carril por sentido, una altura libre de 4,60 metros y un paso peatonal accesible. La obra requirió la excavación de 25.000 metros cúbicos de tierra y prevé la utilización de otros 7.500 metros cúbicos de hormigón. Aunque la presentación ante Domenicali representa un avance en las gestiones, el regreso de la Fórmula 1 todavía depende de las negociaciones y de la aprobación de las condiciones necesarias para concretar el Gran Premio.