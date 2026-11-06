Cristian “Pity” Álvarez dio positivo de cocaína tras declarar en el juicio El abogado del artista dijo desconocer lo ocurrido pero el músico confirmó que alguien le dio “dos bolsitas”. La clínica psiquiátrica en la que se encuentra internado le realizó el test que terminó de comprobarlo.

Cristian “Pity” Álvarez dio positivo de cocaína tras su salida para declarar por el crimen de Cristian “El Gringo” Díaz. Así se lo informó la clínica psiquiátrica en la que se encuentra internado a la Justicia. La defensa del artista aseguró desconocer lo ocurrido y la expareja del hombre asesinado por el exlíder de Viejas Locas quiere saber quién le entregó la droga.

Según un informe fechado el martes 3 de noviembre, Álvarez salió de la institución el lunes 2 en una ambulancia junto a un enfermero para asistir a la audiencia. El escrito señala que el acompañante no pudo permanecer con él de manera constante dentro del tribunal debido a las medidas de seguridad dispuestas para el juicio.

Según el documento, al que accedió Infobae el cantante reconoció que recibió cocaína. “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”, les dijo a los profesionales de la institución, según consta en el informe. Acto seguido, fue el abogado del artista quien le informó a ese medio que él se enteró de la situación “dando una nota”.

“Venía de muchos días de abstinencia”, explicó y agregó: “Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas. Cuando está drogado parece normal”.

En el texto que presentó la clínica, detallaron que al regreso de su declaración, quisieron revisar la ropa de Álvarez pero él se apartó, sacó de su bolsillo una bolsa pequeña y la destruyó. “Esto me hace bien”, dijo cuando le consultaron sobre lo ocurrido y ante el intento de conocer quién le suministró la cocaína, el músico respondió: “Secreto de adicto”.

La noticia también provocó la reacción de Verónica Román, expareja de Cristian “El Gringo” Díaz, querellante en la causa, quien cuestionó las circunstancias en las que el músico habría accedido a la droga. “¿Quién se la dio? ¿Cómo va a estar drogado si venía del hospital y directamente fue al juzgado?”, se preguntó en diálogo con DDM, el programa de Mariana Fabbiani.

“La gente que lo rodea o no lo está cuidando o andá a saber qué está pasando. Un desastre. Pero un desastre para él también”, sostuvo.