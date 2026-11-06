Patricia Bullrich dijo que no cruzó “ningún límite” al reunirse con sus legisladores En el seno del gobierno consideraron que ese encuentro confirmó la aspiración presidencial de la ex ministra.

La legisladora Patricia Bullrich se desligó esta noche de cualquier polémica con el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y consideró que no cruzó “ningún límite” al reunirse con los senadores de su bancada, lo que habría generado cierto malestar.

“Me junté con mi gente”, advirtió Bullrich, quien trató de bajarle el tono a la polémica, y confió que ningún otro funcionario le reprochó el hecho de haberse reunido con quince legisladores, habida cuenta que ella es la jefa de la bancada de LLA.

Esa imagen del encuentro, difundida en las propias redes de la ex ministra, habría causado cierta incomodad, en medio de los rumores sobre sus aspiraciones de volver a presentarse como candidata a la presidencia en las elecciones del año próximo, en caso de que Javier Milei decline su postulación.

“No crucé ningún límite”, subrayó Bullrich en declaraciones a La Nación, y añadió que hasta el momento no le pidieron desde el gobierno un encuentro para aclarar la situación.

MIRA TAMBIÉN La pobreza volvió a crecer en Argentina y alcanzó al 34,4% en el segundo trimestre del año

Por otra parte, y durante su presentación en el encuentro anual del Colegio de Abogados, hizo una férrea defensa de la libertad de prensa como valor republicano y, en un tiro por elevación al presidente, aseguró que esa institución “va a seguir siempre más allá de lo que diga el que está en el poder”.

Asimismo, insistió en la defensa de la libertad de prensa como forma de control: “No conozco un solo presidente que no haya sido cuestionado. La obligación es la de incomodar al poder, que siempre se pregunte. Y eso no es algo a lo que tenemos que tenerle miedo”.

Bullrich también reclamó mayor transparencia en la designación de jueces y ahondó en la importancia de cubrir las vacantes de la Corte Suprema, que por ahora solo cuenta con tres integrantes y también basó su discurso en torno a los “valores republicanos”, a los que definió como límites al ejercicio del poder en democracia.

MIRA TAMBIÉN Sin bancos hasta el miércoles: cinco días sin actividad financiera por la visita del papa León XIV a la Argentina

Fuente Noticias Argentinas