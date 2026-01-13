La AFA giró US$8 millones a cinco empresas en Miami que ya no existen Según documentos a los que accedió TN, el organismo envió fondos a compañías sin actividad visible ni presencia digital por supuestos servicios de marketing y logística. Las sociedades compartían directivos y direcciones, y una de las gerentes del entramado bajó la persiana el pasado 6 de enero.

Una investigación realizada por TN reveló que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transfirió cerca de US$8 millones a cinco empresas radicadas en Miami que actualmente figuran como disueltas o inactivas. Según la documentación a la que accedió este medio, dichas firmas carecen de presencia digital y registros operativos visibles, además de compartir direcciones y esquemas de supervisión.

Uno de los datos más relevantes del entramado apunta a la sociedad MIA BIZ GROUP LLC, que figura como gerente de varias de las compañías involucradas. Esta firma fue disuelta hace apenas seis días, el pasado 6 de enero. El trámite lleva la firma del argentino Martín Delloca, quien aparece vinculado a la supervisión de gran parte de esta red de sociedades a través de Bluemax Partners Corp.

Los documentos analizados por TN detallan facturas emitidas a la AFA por conceptos diversos, como servicios de marketing digital, consultorías administrativas, logística y comunicación internacional. Las cinco firmas bajo la lupa fueron constituidas entre 2019 y 2021, y todas finalizaron sus actividades entre 2023 y 2024.

El detalle de las compañías involucradas

Entre las beneficiarias, la firma DICETEL fue la que recibió el mayor volumen de fondos, alcanzando los US$5,2 millones. La AFA contrató a esta sociedad para una amplia gama de prestaciones, que iban desde la formación en “filosofía lean” para mandos medios hasta la logística de comunicación de la delegación argentina en Qatar 2022. Creada en octubre de 2019 y disuelta en julio de 2023, DICETEL compartía dirección con otras ocho empresas inctivas. Según trascendió, parte del dinero se canalizó a través de TourProdEnter, empresa vinculada a Javier Faroni.

Por otro lado, SAMKAT facturó un total de US$400.000 por servicios de redes sociales antes de disolverse en septiembre de 2024. La firma estaba supervisada por Bluemax Partners Corp, presidida por Delloca.

El esquema de gerenciamiento cruzado se repite en las otras tres compañías:

SCH Consulting Group LLC: Facturó US$702.000 por servicios de consulta. Fue fundada en 2021 y disuelta en mayo de 2023.

ARCOFISA International Corp: Recibió US$489.000 por consultoría de procesos. Comparte dirección con otras 110 empresas y no registra empleados.

MLS Global Trading Corp: Emitió facturas por más de US$1,2 millones por servicios logísticos. Fue creada y disuelta en fechas casi idénticas a Arcofisa.

Todas estas últimas tenían a MIA BIZ GROUP LLC como gerente y a Bluemax como supervisora.

La causa judicial

Esta nueva información se conoce en el marco de una investigación judicial más amplia sobre la operatoria internacional de la AFA. El juez federal Luis Armella citó a indagatoria para el próximo 19 de enero al empresario Javier Faroni, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La justicia investiga a TourProdEnter, empresa de Faroni que administró US$260 millones de la AFA en el exterior, por el presunto desvío de al menos US$42 millones a compañías sospechosas. La causa ya incluyó allanamientos en las sedes de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza, así como en el domicilio de Faroni.

Ante la consulta de TN sobre estas operaciones y las empresas disueltas, ni Javier Faroni ni las autoridades de la AFA emitieron respuesta alguna.