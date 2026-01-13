Chiqui Tapia habló por primera vez sobre las denuncias de corrupción en la AFA El titular de la AFA aseguró estar "tranquilo" y denunció una "difamación mediática".

El presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia, habló por primera vez después de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el fútbol argentino. El mandatario negó estar involucrado y calificó las acusaciones como una “difamación mediática”.

Desde el balneario de Punta Mogotes, en Mar del Plata, Tapia sostuvo en diálogo con La Nación que existe “una realidad de los medios y otra de la gente” y minimizó el impacto de las denuncias.

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

“No le doy bola a lo otro, es lo mediático”, afirmó mientras varios veraneantes lo saludaban y pedían sacarse fotos con él. Consultado sobre la investigación que analiza presuntas irregularidades en las finanzas de la entidad, el titular de la AFA aseguró estar “tranquilo” y subrayó que él no está imputado.

“Con lo otro no pasa nada”, agregó, en referencia a la causa que también menciona al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y al dirigente Javier Faroni, por supuestos desvíos de fondos y pagos sin justificar. Pese a estos dichos, Tapia sí afronta una imputación en una causa en el fuero penal económico.

El 26 de diciembre pasado, el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Tapia, a Pablo Toviggino y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones.

Sobre las acusaciones en su contra, el presidente de la AFA respondió: “Lo único que me preocupaba siempre era la familia, pero los pibes ya están grandes”.

MIRA TAMBIÉN La AFA giró US$8 millones a cinco empresas en Miami que ya no existen

Comentó que en el vínculo con la gente, le llueve los pedidos para “ir por la cuarta” en el mundial de este 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. “A donde voy es igual”, dijo.

Durante su permanencia en el balneario Punta Mogotes, Tapia compartió almuerzos con amigos y allegados, y recibió visitas de funcionarios como Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, y Santiago Pérez Teruel, asesor general bonaerense. Acorde a lo que detalló Infobae, fue el propio titular de la AFA quien solicitó tomarse una fotografía junto a los dos funcionarios, quienes accedieron al pedido.