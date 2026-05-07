La Cámara Federal revocó el procesamiento de Alberto Fernández y dictó la falta de mérito El fallo fue firmado por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun. De este modo quedó sin efecto el procesamiento y el embargo que pesaban sobre Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública

La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito al expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros. La decisión fue adoptada tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado el procesamiento del expresidente.

El nuevo fallo fue firmado por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, con la adhesión parcial de Eduardo Farah. Los camaristas dejaron sin efecto el procesamiento y el embargo que pesaban sobre Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la investigación sobre el sistema de intermediación de seguros durante su gestión presidencial.

La falta de mérito indica que al momento no hay elementos como para que Fernández siga procesado, pero tampoco para desvincularlo definitivamente del expediente. El juez Ariel Lijo deberá definir la situación procesal.

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Días atrás, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gestión y ordenó que se dicte un nuevo fallo sobre su situación procesal.

La decisión dejó sin efecto, por el momento, el procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública que había sido confirmado por la propia Cámara Federal porteña. La resolución de Casación se apoyó en un argumento central: la inexistencia de una acusación fiscal sostenida durante la revisión del caso.

En su voto, el juez de la Cámara Federal Boico defendió la postura original del tribunal y cuestionó el criterio adoptado por Casación, aunque aclaró que debía acatar lo resuelto por el tribunal superior. “Mantendré conceptualmente la postura asumida al confirmar el procesamiento del Dr. Alberto Fernández”, sostuvo el magistrado, aunque finalmente votó para que “su caso quede regido por el artículo 309 del digesto procesal”.

Irurzun, por su parte, señaló que correspondía “revocar el fallo que procesó y embargó a Alberto Fernández”, dejando su situación alcanzada por la figura de falta de mérito prevista en el Código Procesal Penal. También remarcó que el juez de primera instancia deberá volver a expedirse “sobre el mérito de este y los demás casos que conforman la causa”.

Farah coincidió en que la situación procesal del expresidente debía quedar bajo falta de mérito, aunque fue más allá y propuso extender ese criterio a otros imputados vinculados a las maniobras investigadas bajo la denominada “Intermediación Martínez Sosa”. Según sostuvo, la situación de Fernández impacta directamente sobre la estructura de responsabilidades que había sido delineada en el expediente.

La causa analiza el funcionamiento del esquema de seguros estatales implementado durante el gobierno del Frente de Todos y el rol del broker Héctor Martínez Sosa, señalado como intermediario entre organismos públicos y Nación Seguros.

Los investigadores intentan determinar si existió direccionamiento de contratos y un sistema de comisiones indebidas a partir del decreto que centralizó esas contrataciones.