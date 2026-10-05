La Iglesia reclamó al Gobierno que implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se reunieron con funcionarios del Ministerio de Salud y plantearon reclamos por incumplimientos, pagos y actualización de prestaciones. Acordaron continuar el diálogo en un nuevo encuentro

El Gobierno nacional y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvieron este lunes una reunión para analizar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en su atención.

El encuentro se realizó en el Ministerio de Salud y tuvo como eje la implementación de políticas para el sector, en medio del debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Por parte del Ejecutivo participó el jefe de Gabinete de esa cartera, Roberto Olivieri Pinto, acompañado por otros funcionarios.

La delegación de la Iglesia estuvo integrada, entre otros, por el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, de la Obra Don Orione, y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

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Durante la reunión, los representantes eclesiásticos presentaron un documento con sus principales preocupaciones y reclamaron el cumplimiento de la legislación vigente, además del pago de compensaciones y actualizaciones correspondientes a las prestaciones.

Baya Casal destacó la apertura de una instancia de diálogo, aunque aclaró que se trató apenas del comienzo de un proceso. Según explicó, durante el encuentro también se reconocieron incumplimientos vinculados con la normativa de emergencia.

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Las partes acordaron mantener una nueva reunión para avanzar en posibles alternativas y respuestas para las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras.

El encuentro se produjo, además, a poco más de un mes de la prevista visita del papa León XIV a la Argentina. Durante su estadía, programada para noviembre, el pontífice tiene previsto visitar el Cottolengo Don Orione de Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.