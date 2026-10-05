Filmaron a un hombre disparando contra carpinchos y la Justicia investiga Un video registrado en el barrio Los Alisos muestra al sospechoso con un arma de fuego y efectuando disparos hacia los animales. La administración presentó una denuncia y la Justicia investiga el caso

Un hombre fue registrado mientras caminaba armado por el jardín de su casa y apuntaba contra un grupo de carpinchos en Nordelta.

Las imágenes dieron lugar a actuaciones judiciales por un presunto caso de maltrato animal y por intimidaciones denunciadas por vecinos.

El episodio ocurrió el 17 de septiembre en el lote 90 del barrio Los Alisos. Según se puede ver en el clip difundido, el hombre salió al parque de su propiedad con un arma de fuego y se movió hacia la zona de la pileta mientras efectuaba disparos direccionados a los roedores.

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Las primeras actuaciones comenzaron ese mismo día, luego de que vecinos alertaran a la guardia del barrio sobre lo ocurrido. Después, la administración de Nordelta radicó una denuncia penal ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según informó La Nación.

La causa fue encuadrada inicialmente bajo la Ley Nacional de Protección Animal N° 14.346, que contempla penas de hasta un año de prisión. A partir de las denuncias realizadas, los investigadores también analizan la posibilidad de incorporar cargos vinculados con la tenencia ilegal de armas y amenazas.

El sospechoso cuenta con trayectoria en el sector aerocomercial y registra antecedentes. Además, habitantes de la zona aseguraron que no sería la primera vez que se producen situaciones similares en el predio.

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En ese contexto, algunos vecinos denunciaron haber recibido intimidaciones para evitar que aportaran testimonios o material que pudiera ser incorporado como evidencia en la causa.





El episodio volvió a poner en discusión la presencia de carpinchos en Nordelta y las distintas posturas en torno al control de su población. Mientras algunos residentes reclaman medidas para proteger a la fauna, otros plantean la necesidad de controlar la cantidad de estos animales.

Desde la Asociación Vecinal Nordelta cuestionaron el uso de armas de fuego en áreas residenciales y señalaron que representa un riesgo para la comunidad. La entidad confirmó que entregó a las autoridades judiciales la totalidad de las evidencias recolectadas y remarcó que la conservación de la biodiversidad y la seguridad de los vecinos constituyen prioridades.

La causa continúa en el fuero penal, donde se buscará determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades correspondientes.