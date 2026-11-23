La Iglesia reclamó al Senado que apruebe la Ley de Ludopatía: “La sociedad necesita respuestas concretas” La Conferencia Episcopal Argentina reclamó el tratamiento urgente del proyecto para prevenir la ludopatía infantil y juvenil y regular las apuestas online. La iniciativa será debatida el próximo jueves 26 de noviembre, luego de que el Senado acordara incorporarla a la agenda legislativa.

La Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por el crecimiento de la ludopatía y las apuestas en línea entre niños, adolescentes y jóvenes, y reclamó al Senado que avance con la aprobación de la ley destinada a prevenir esta problemática y regular los juegos de azar digitales. A través de una carta abierta difundida este lunes, los obispos se dirigieron a los integrantes de la Cámara alta para solicitar que el proyecto sea tratado antes de que pierda estado parlamentario, una situación que podría producirse si no se debate antes de fin de mes.

En el documento, la Iglesia advirtió sobre las consecuencias sociales, económicas y personales de las apuestas online, especialmente entre los más jóvenes. Mencionó el endeudamiento de las familias, las adicciones, el deterioro de los vínculos y la frustración de proyectos de vida. También alertó sobre las situaciones más graves, en las que pueden aparecer cuadros de desesperación y riesgo de suicidio.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina.

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran”, señalaron los obispos, al tiempo que consideraron que el escenario requiere una respuesta urgente.

La carta retoma también palabras del papa León XIV durante su reciente visita al país y plantea que existen decisiones políticas que van más allá de las circunstancias del momento por el beneficio que pueden generar para la sociedad. En ese sentido, remarcaron que la protección de las nuevas generaciones debe ser una prioridad.

“La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, sostuvieron al pedir que el Senado avance con la iniciativa que ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados hace dos años, pero que todavía no consiguió tratamiento definitivo.

Los representantes de la Iglesia insistieron en que la falta de debate no puede convertirse en una respuesta frente a la problemática y reclamaron que los legisladores definan públicamente su posición.

“Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”, expresaron en el cierre del documento.

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El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina.

La carta lleva las firmas de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la entidad.

El Senado fijó fecha para el debate

El reclamo de la Conferencia Episcopal se conoció luego de que el Senado acordara incluir el proyecto en la agenda de la sesión del próximo jueves 26 de noviembre. La decisión se tomó el jueves pasado, cuando el cuerpo rechazó un pedido del bloque justicialista para tratar la iniciativa de manera inmediata.

Sin embargo, la propuesta de incorporarla al temario de la próxima semana fue aprobada por unanimidad, con 70 votos. De esta manera, el proyecto podrá debatirse con o sin dictamen de comisión.

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La iniciativa busca establecer medidas para prevenir la ludopatía infantil y juvenil y regular las apuestas online, una problemática que genera creciente preocupación por su impacto en la salud, la economía familiar y la vida cotidiana de niños y adolescentes.