La inflación de agosto fue de 1,9% y acumula 33,6% en los últimos 12 meses Según informó oficialmente el Indec, en los primeros 8 meses de 2025 el índice de precios suma 19,5 %. La división de mayor aumento en el mes fue Transporte, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco

Los precios al consumidor aumentaron 1,9% en agosto de 2025 respecto de julio y 33,6% interanual.

Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación acumula un alza de 19,5% en los primeros ocho meses del año.

De esta manera, el número volvió a ser igual al de julio de 2025 cuando el Indec también había informado el 1,9% marcando un leve rebote respecto a junio.

De acuerdo al informe de agosto, la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo.

En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).