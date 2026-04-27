La mesa política define su estrategia legislativa: la reforma electoral y el blindaje a Manuel Adorni en el Congreso El oficialismo se reúne este lunes en Casa Rosada para ordenar sus prioridades en el parlamento, con el foco puesto en la eliminación de las PASO y los proyectos de universidades y discapacidad. Además, preparan el terreno para el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, investigado por la Justicia, que contará con el apoyo presencial de Javier Milei.

La mesa política del Gobierno nacional mantendrá un encuentro clave este lunes a las 14 horas en la Casa Rosada. La reunión, que debió ser reprogramada el pasado viernes debido a la ausencia de la ministra Patricia Bullrich, tiene como objetivo principal trazar y ordenar la estrategia legislativa del oficialismo de cara a los próximos meses.

En la agenda de prioridades impulsada por el Poder Ejecutivo se destacan tres ejes fundamentales: el avance de la ambiciosa reforma electoral, el tratamiento de los nuevos proyectos vinculados a universidades y discapacidad, y la preparación para el primer informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados.

El desafío de la reforma electoral

El encuentro de este lunes estará fuertemente atravesado por el reciente envío de la reforma electoral del presidente Javier Milei al Congreso. Se trata de un proyecto integral que busca modificar las reglas del juego antes de los comicios de 2027, incluyendo la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Ficha Limpia y cambios sustanciales en el esquema de financiamiento de los partidos políticos.

Desde el oficialismo reconocen que el camino para su aprobación no será sencillo debido a su profundo impacto en el sistema político. Más allá del rechazo del peronismo, bloques aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) ya han manifestado reparos ante la idea de eliminar las primarias. Ante este escenario, en las filas de La Libertad Avanza (LLA) admiten que, de no alcanzar la mayoría absoluta requerida, estarían dispuestos a negociar una suspensión temporal de las PASO, tal como ocurrió en 2025.

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La pulseada por universidades y discapacidad

La reforma electoral no es el único frente abierto en el parlamento. La Casa Rosada debe lidiar con dos focos de conflicto que ya escalaron al ámbito judicial: las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad aprobadas el año pasado.

El Gobierno se había negado a aplicar ambas normativas argumentando que disponían un incremento presupuestario sin aclarar el origen de los fondos. Sin embargo, la Justicia rechazó estos planteos y ordenó su inmediata aplicación. En respuesta, el Ejecutivo apeló ante la Corte Suprema para ganar tiempo y envió dos proyectos propios al Congreso para intentar modificar el impacto fiscal de las medidas.

“O conseguís la ley que transforme la ley vigente o tenés que cumplir, no veo mucha otra opción”, reconoció una fuente gubernamental a TN. No obstante, en el oficialismo asumen la dificultad de conseguir los votos necesarios y mantienen en suspenso el inicio del debate. “No vamos a ir al recinto a perder”, aseguran desde LLA.

Adorni al recinto: preguntas y tensión judicial

Al margen de los proyectos de ley, el Gobierno enfrenta un desafío político mayúsculo este miércoles 29 de abril, cuando Manuel Adorni se presente ante la Cámara Baja para brindar su primer informe de gestión como ministro coordinador.

La exposición del jefe de Gabinete llega en su momento político más delicado, en medio de la investigación judicial que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni deberá responder ante los legisladores un total de 2.100 preguntas (sintetizadas a partir de las más de 4.000 enviadas originalmente), de las cuales 66 están directamente vinculadas a la causa patrimonial que lo tiene como protagonista.

La estrategia del oficialismo para afrontar la sesión fue diseñada con el soporte del asesor presidencial Santiago Caputo y la Secretaría de Legal y Técnica. Según trascendió, la bancada de La Libertad Avanza buscará “blindar” a Adorni poniendo el foco en las declaraciones juradas de dirigentes de la oposición. Además, para ratificar el respaldo absoluto de la Casa Rosada, el propio presidente Javier Milei estará presente en uno de los palcos del recinto durante la exposición.