Milei dijo que se tomará “algo de tiempo” para definir los cambios en el Gabinete Tras la victoria en las elecciones legislativas, el presidente detalló que algunos de los nombres elegidos ya trabajan hoy con los ministros salientes, entre los que se encuentran Patricia Bullrich, Luis Petri y Mariano Cúneo Libarona. “Estábamos peor que en 2001 y 2002, logramos la recomposición y lo peor ya pasó”, agregó en una entrevista.

Después del contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales del domingo, el presidente Javier Milei adelantó que se tomará “algo de tiempo” para definir los cambios de nombres que tiene previstos en el Gabinete.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, aseguró Milei en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y abundó: “¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos”.

Milei dijo que ya está definido quién sucederá a Patricia Bullrich en Seguridad. Con respecto a Defensa, anticipó que aún tiene pendiente una charla con el actual ministro Luis Petri, que dejará su lugar en el equipo de gobierno para asumir como diputado por Mendoza.

“Las personas que van a estar ocupando cargo, los definidos lo saben y trabajan en simultáneo con los ministros“, detalló.

Otro de los salientes sería el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que todavía no fue oficializada. Antes de los comicios, se fue el canciller Gerardo Werthein y asumió en su lugar Pablo Quirno.

“Con este resultado tengo que ir a buscar los votos que me faltan para poder concretar estas reformas de segunda generación importantes para los argentinos”, planteó.

Al ser consultado si puede haber figuras políticas que no sean de La Libertad Avanza en su nuevo armado, el mandatario dejó las puertas abiertas. “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tenga duda de que los voy a sumar. Yo soy bilardista, mi compromiso es mi contrato electoral de 2023″, afirmó.

Bisagra

“Ayer empezó una Argentina nueva”, aseguró al hablar del impacto de los resultados de las elecciones de ayer. “La decidieron los argentinos al votar por el camino de la libertad. Fue el punto bisagra, con el apoyo de los argentinos podemos empezar a trabajar de manera más profunda con mejor capacidad de conseguir resultados las reformas que faltan”, dijo al ser entrevistado en A24.

“Tendré dos años más. Si los argentinos quisieran, seis años; pero lo mío es dejar a la Argentina en el sendero que la hagan grande nuevamente”, afirmó acerca de una posible reelección en 2027.

Sobre el rol y el futuro de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Milei expresó: “Tiene un rol destacado dentro del Gobierno, veremos a la luz del nuevo gabinete como van a quedar las cosas. Me parece una falta de respeto que quieran sacar a gente que ha hecho un trabajo tan importante”.