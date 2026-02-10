Las ventas de autos usados cayeron durante el primer mes de 2026: cuáles fueron los modelos más buscados En enero se vendieron 153.070 vehículos, un 9,98% menos que en el mismo mes de 2025. El Volkswagen Gol volvió a ser la opción más elegida por los argentinos en el mercado de usados

El mercado de autos usados en Argentina comenzó el 2026 con números negativos, dado que durante enero se vendieron 153.070 vehículos, un 9,98% menos que en el mismo mes de 2025, cuando según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) se comercializaron 170.046 unidades.

En la comparación mensual, en cambio, se registró una leve suba del 0,71% respecto de diciembre, cuando se vendieron 151.994 unidades.

El Volkswagen Gol volvió a ser la opción más elegida por los argentinos en el mercado de usados. En enero se patentaron 8.601 unidades, manteniéndose al frente del ranking histórico del segmento.

Un año más competitivo

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, analizó el contexto actual del mercado y destacó el efecto que comienza a generar la llegada de nuevas marcas, entre ellas las provenientes de China.

“Comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado”, afirmó.

Según Lamas, los nuevos jugadores ofrecen precios competitivos y buen equipamiento, especialmente en modelos híbridos y eléctricos, aunque todavía resta medir su impacto real en el mercado de usados.

“Pese a la baja interanual de enero, esperamos otro buen año similar al anterior, aunque no debemos apresurarnos hasta que transcurra el primer trimestre”, señaló.

Desde la CCA también remarcaron la importancia del crédito para dinamizar las operaciones durante este año. “La financiación será un factor determinante. Los bancos deberán ofrecer tasas acordes a las necesidades del sector para impulsar un mayor volumen de ventas”, concluyó Lamas.

Los 10 autos usados más vendidos en enero

Volkswagen Gol y Trend: 8.601 unidades

Toyota Hilux: 5.974

Chevrolet Corsa y Classic: 4.357

Ford Ranger: 4.127

Volkswagen Amarok: 4.120

Ford EcoSport: 3.360

Peugeot 208: 3.325

Toyota Corolla: 3.032

Fiat Palio: 2.938

Ford Ka: 2.876