Las ventas en supermercados crecieron 2% y las mayoristas cayeron 6,8% durante 2025 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que se registraron balances disímiles en ambos segmentos. En supermercados, los aumentos de precios más significativos se registraron en carnes, alimentos preparados y frutas y verduras

Las ventas en supermercados cerraron 2025 con un crecimiento acumulado del 2%, una pequeña recuperación en contraste con el derrumbe de 11% que se registró en 2024. Por su parte, a nivel mayorista la facturación acumulada sufrió un retroceso del 6,8% pese a un leve rebote en diciembre, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En diciembre, el índice de ventas totales a precios constantes en supermercados marcó un incremento de 2,7% mensual.

Para diciembre de 2025, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron $2.796.110,4 millones, lo que representó un incremento de 25,5% respecto al mismo mes del año anterior.







Los grupos de artículos con los aumentos más significativos durante el año pasado fueron “Carnes” (47,6%), “Alimentos preparados y rotisería (34,5%), “Verdulería y frutería” (33,4%) e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” (31,4%). Cabe recordar que la inflación general fue de 31,5% en el mismo período.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito encabezaron con 43,6%, seguidas por tarjeta de débito (26,1%), efectivo (16,3%) y otros medios de pago (14%). Éstos últimos incluyen billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift card y ticket canasta.

Ventas en autoservicios mayoristas

En cuanto a las ventas mayoristas, en 2025 cayeron 6,8% en comparación con el año anterior. El último mes del año mostró una caída de 0,5% con respecto a noviembre, marcando 24 bajas mensuales consecutivas. En estos establecimientos, el ticket promedio se ubicó en $43.734.

Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas del Indec sumaron $424.053,2 millones de pesos, lo que representa un incremento de 26,2% respecto al mismo mes del año anterior.







Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes” (60,4%), “Electrónicos y artículos para el hogar”, (44,5%), “Almacén” (33,0%) y “Bebidas” (25,4%).

En cuanto a los medios de pago de las ventas, lideraron otros medios de pago (billeteras virtuales, QR, etc.) con 35,1% de total, seguidos por tarjetas de crédito (25,1%), efectivo (24,7%) y tarjetas de débito (15,1%).