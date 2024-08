Lilia Lemoine cargó contra Victoria Villarruel y se enciende la interna libertaria: le pidió “humildad” y la llamó “irresponsable” La diputada nacional de LLA sostuvo que la vicepresidenta tiene "agenda propia" y que "ha abandonado sus ideales y sus promesas de campaña". "Javier es el que está pagando el costo político de tomar decisiones durísimas por la Argentina porque está ejecutando", remarcó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine criticó este martes en duros términos a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, luego de que cuestionara la decisión de Javier Milei de postular al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. La legisladora libertaria le pidió “humildad“, la llamó “irresponsable” e insinuó que juega a favor del bloque de Unión por la Patria, al hacer alusión a la convocatoria a una sesión especial el próximo jueves para retrotraer los aumentos en las dietas de los senadores.

Además, en declaraciones con TN, aseguró que Villarruel “hace comentarios para quedar bien con cierto sector de votantes que siguen una idea en particular” y también la acusó de querer “desmarcarse del presidente, que es quien generó todo este cambio”.

“Me parece irresponsable no ir en concordancia con lo que el presidente está pidiendo. A mí me parece una falta de respeto. También creo que la vicepresidente ha abandonado sus ideales y sus promesas de campaña para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar”, insistió.

Para Lemoine, “Villarruel pretende cuidar su imagen y por ese motivo se mantiene lejos de los reflectores”. “Javier es el que está pagando el costo político de tomar decisiones durísimas por la Argentina porque está ejecutando. Ella se está cuidando la imagen política, en lugar de poner el pecho y la espalda y decir que va a seguir apoyando, se está limpiando las manos para quedar bien frente al público”, opinó.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno derogó el DNU de Alberto Fernández que propició irregularidades en la contratación de seguros

En ese sentido, Lemoine le aconsejó a la titular del Senado que “se acuerde que es parte de La Libertad Avanza y no de Cambiemos” y alertó: “Cuidado porque el gran error que cometió Cambiemos fue justamente irse para el lado de la izquierda de la UCR, con gente que formó parte de Cambiemos y que también fue parte del kirchnerismo, específicamente Martín Lousteau“.

La legisladora se mostró preocupada con los últimos movimientos que hubo en el Senado, particularmente con la designación de Lousteau como titular de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. En esa línea, planteó que esto no hubiera sido posible si la presidenta del Senado lo impedía. “La presidencia le correspondía al oficialismo y había un candidato del PRO que podría haber ido. A mí me suena raro“, lanzó.