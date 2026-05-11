Macri se sube al caso Adorni y toma mayor distancia de Milei El partido amarillo acusó al oficialista de actuar “con soberbia y arrogancia” y de pedirle a la ciudadanía “sacrificios” que los funcionarios "no están dispuestos a hacer".

Mauricio Macri endureció su postura crítica hacia el gobierno de Javier Milei con un duro comunicado del PRO en el que acusó al oficialismo de actuar “con soberbia y arrogancia” y de pedirle a la ciudadanía “sacrificios” que los funcionarios “no están dispuestos a hacer”. El texto, del que se despegaron algunos dirigentes partidarios con buena relación con La Libertad Avanza como el diputado Cristian Ritondo, se sube al descrédito que la administración nacional acumula por lso escándalos en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”, afirmó el partido que preside Macri.

“Manifiesto próximo paso”, es el título del comunicado, que parece ir en una dirección ya adelantada días atrás por el ex presidente: el PRO va a buscar armar un frente que tenga un candidato propio que conduzca con Javier Milei en 2027.

El partido amarrillo recordó que cuando el gobierno lo necesitó “el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera”.

MIRA TAMBIÉN Condenaron a un taxista tucumano por el traslado de cocaína

Pero a la vez planteó la necesidad de humanizar el ajuste: “Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”.

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar”, subrayó el documento macrista, en un párrafo que pareció apuntar a Manuel Adorni.