Sturzenegger y Espert también pidieron adhirirse al régimen de “Inocencia Fiscal” El ministro de Desregulación y el ex diputado investigado por vínculos con el narcotráfico hicieron el trámite para blanquear dinero y patrimonio sin ser investigados por el fisco. Se suman a los casos de Adorni y su esposa, denunciados por enriquecimiento ilícito

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ex diputado y candidato libertario investigado por vínculos narcotráfico, José Luis Espert, pidieron adherirse al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio Gobierno de Javier Milei, al cual también se sumaron el denunciado jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

El mecanismo permite blanquear dinero y bienes sin declarar, es decir que incluye una confesión de haber evadido tributos que el Estado ahora perdona por la ley sancionada en el Congreso, a pedido del mismo gobierno libertario.

Las adhesiones de Sturzenegger y de Espert al régimen especial se conocieron este miércoles, después de los casos del jefe de Gabinete y su mujer. La pareja está acusada por enriquecimiento ilícito, dado el incremento de su patrimonio en los últimos tres años.

Deben explicar la compra de un departamento en Caballito con apenas 30.000 dólares, la compra y reforma de la casa del country Indio Cuá por 245.000 dólares y sus múltiples viajes pagados en efectivo a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares, entre otros gastos no fundamentados en sus ingresos declarados.

Según consta en la web de Arca, tanto Sturzenegger como Espert solicitaron al ente regulatorio poder ingresar al marco legal de la ley 27.799, con días de presentación el 7 de mayo y 9 de junio, respectivamente, informó El Destape.

La constancia de Arca

En concreto, solicitan el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (primer paso para adherir al de Inocencia Fiscal).

La constancia de Arca

De aprobarse su solicitud, ambos funcionarios no tendrán la obligación de informar su patrimonio al inicio de cada ejercicio y estarán habilitados a utilizar fondos fuera del circuito formal sin controles patrimoniales previos.

El Gobierno defendió la ley como un avance hacia un esquema más transparente y menos burocrático. Pero la adhesión de altos funcionarios encendió las alarmas sobre el verdadero propósito de la normativa. Según Tiempo Argentino, el régimen permite presentar apenas una declaración jurada simplificada sin controlar el origen de los fondos.

MIRA TAMBIÉN Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la militancia que se acercó a expresarle su apoyo

El caso Espert tiene un agravante. Desde septiembre del año pasado, el exdiputado comenzó a ser investigado por la Justicia federal de San Isidro por presunto lavado de dinero proveniente de sus vínculos con el presunto narco Federico “Fred” Machado, quien se declaró culpable por fraude y lavado ante la Justicia de Estados Unidos.

El fiscal Fernando Domínguez está detrás de millonarios movimientos bancarios de 135.000 dólares, 230.000.000 pesos y analiza la compra de autos de alta gama e inversiones inmobiliarias.