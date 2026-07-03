Un incentivo para estudiar carreras estratégicas
Los estudiantes universitarios que cursan carreras vinculadas con sectores estratégicos de la economía contarán con un mayor apoyo económico a través del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. El Ministerio de Capital Humano anunció un aumento del 50% en el monto mensual de la beca, que desde junio de 2026 asciende a $122.527.
La actualización busca fortalecer el acompañamiento a quienes transitan estudios superiores en áreas consideradas prioritarias para el crecimiento productivo, científico y tecnológico de la Argentina.
¿Qué son las Becas Manuel Belgrano?
Las Becas Manuel Belgrano son un programa destinado a estudiantes de universidades públicas nacionales y provinciales que cursan carreras de pregrado y grado vinculadas con disciplinas estratégicas.
El objetivo es favorecer el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, especialmente en áreas donde el país necesita formar profesionales para responder a los desafíos del desarrollo económico y la innovación.
Además del apoyo económico, el programa promueve una mayor articulación entre el sistema universitario, el sector científico-tecnológico y el mundo del trabajo, buscando facilitar la inserción profesional de los futuros graduados.
¿Qué carreras están incluidas?
El programa alcanza a estudiantes que cursan carreras pertenecientes a distintas áreas estratégicas, entre ellas:
- Energía e Hidrocarburos.
- Minería y Geociencias.
- Logística e Infraestructura.
- Agroindustria y Biotecnología.
- Tecnologías de la Información y Control de Sistemas.
- Profesorados en áreas estratégicas.
- Ciencias Exactas y Naturales.
Para la convocatoria 2026, además, se actualizaron las áreas alcanzadas y se estableció una priorización especial para las carreras vinculadas con Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, y Logística e Infraestructura, sectores considerados fundamentales para el desarrollo productivo del país.
Un beneficio renovable
La beca tiene una duración de doce meses y puede renovarse, siempre que los estudiantes cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el programa.
Este esquema busca acompañar a los alumnos durante gran parte de su trayectoria universitaria, incentivando la continuidad de los estudios y reduciendo las dificultades económicas que muchas veces afectan la permanencia en la educación superior.
La importancia de impulsar las carreras estratégicas
Diversos países desarrollan programas de becas orientados a fortalecer la formación de profesionales en áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Estas políticas buscan responder a la creciente demanda de perfiles especializados y contribuir al desarrollo económico mediante la generación de conocimiento y la incorporación de talento calificado.
En Argentina, iniciativas como las Becas Manuel Belgrano apuntan a incentivar el ingreso de nuevos estudiantes en disciplinas donde existe una demanda sostenida de profesionales, al tiempo que procuran mejorar las tasas de permanencia y graduación en el sistema universitario.
Educación superior y desarrollo productivo
La formación de recursos humanos altamente calificados constituye uno de los principales desafíos para el crecimiento económico y la competitividad de cualquier país.
El fortalecimiento de programas de becas permite ampliar las oportunidades de acceso a la universidad y, al mismo tiempo, orientar la formación hacia sectores estratégicos con fuerte potencial de desarrollo científico, tecnológico e industrial.
Con el incremento anunciado para 2026, el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano busca continuar acompañando a miles de estudiantes universitarios y consolidarse como una herramienta para promover la igualdad de oportunidades y la formación de profesionales que respondan a las necesidades presentes y futuras de la Argentina.