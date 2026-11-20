Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 lo encontró culpable del crimen ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El músico no estuvo presente en la sala y cumplirá la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria

Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 lo encontró culpable y dispuso que cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El fallo fue dictado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. El músico no estuvo físicamente en la sala de audiencias porque el tribunal no autorizó su traslado desde la clínica de rehabilitación en la que permanece internado de manera compulsiva.

Sin embargo, se conectó por videollamada para pronunciar sus últimas palabras antes de que los magistrados pasaran a deliberar. No volvió a conectarse para escuchar la sentencia.

“Quiero decir que me parecieron un poco excesivos los alegatos que manifestó el fiscal. Yo fui a sentarme ahí a hacer una declaración amplia, hice una explicación de lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal. Nada más. Me pareció excesivo eso y dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal”, expresó Álvarez.

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La condena llegó después de posiciones enfrentadas durante los alegatos. El fiscal Sandro Abraldes había solicitado 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En su exposición rechazó que el músico hubiera actuado en legítima defensa y sostuvo que comprendía la criminalidad de sus actos al momento del ataque.

La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, había pedido una pena de 11 años y dos meses de prisión. Además, solicitó que, en caso de condena, Álvarez pudiera cumplirla bajo arresto domiciliario y con salidas laborales.

La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución al sostener que el cantante había actuado en legítima defensa. Como alternativa, planteó que se considerara la figura de exceso en la legítima defensa, que contempla una escala penal menor.

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Durante la audiencia de este viernes, la querella también rechazó el planteo de nulidad del juicio presentado por la defensa la semana anterior.

El debate comenzó el 10 de agosto y se extendió durante el doble de las 11 jornadas que estaban previstas inicialmente. Declararon policías, médicos, peritos, vecinos, familiares de ambas partes y especialistas en salud mental.

El proceso estuvo marcado por pedidos de suspensión, cambios en la defensa, discusiones sobre la capacidad del músico para afrontar el juicio, un intento de fuga de un hospital y distintos episodios que alteraron el cronograma.







Uno de los momentos de mayor repercusión ocurrió cuando Álvarez decidió declarar ante los jueces. Durante más de cuatro horas brindó un relato detallado de su versión de los hechos, en una audiencia que volvió a poner en discusión su capacidad para comprender el proceso.

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En esa declaración pidió perdón y manifestó estar arrepentido. También dijo que le gustaría ayudar económicamente a la familia de la víctima mediante su música y futuros recitales. Sin embargo, esa posibilidad quedó condicionada por el resultado del juicio y la pena que finalmente se le impusiera.

Durante aquella audiencia también realizó referencias a Díaz que generaron controversia. “No crean que era un corderito”, expresó, y en otro momento lamentó que “un gil de mierda” se hubiera cruzado en su vida.

Otro episodio que generó repercusiones fue el resultado de un análisis realizado cuando regresó a la clínica psiquiátrica, que confirmó que había consumido cocaína en algún momento de esa jornada.