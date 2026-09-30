Máximo Kirchner fue demorado cuando circulaba en una camioneta con pedido de secuestro El diputado nacional fue interceptado este miércoles en Justo Daract cuando circulaba en una Honda CR-V que figura a su nombre. El vehículo tenía un pedido de secuestro de la Justicia Federal en el marco de la causa Hotesur

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en la localidad de Justo Daract, en San Luis, mientras circulaba en una camioneta que tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia Federal en el marco de la causa Hotesur.

Según indicaron fuentes policiales a Clarín, el procedimiento ocurrió “pasadas las 14 de este miércoles en uno de los ingresos a la ciudad de San Luis”, luego de que el vehículo fuera detectado por el Anillo Digital Federal.

El sistema activó una alerta debido a un pedido de secuestro dispuesto mediante un oficio judicial federal.

Se trata de una Honda CR-V, un vehículo tipo SUV que figura “a nombre de Máximo Carlos Kirchner”. El diputado nacional se encontraba al volante cuando los efectivos policiales interceptaron la camioneta.

El vehículo había sido incluido en un oficio de la Justicia Federal dentro de la causa que investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus actividades vinculadas con la empresa familiar Hotesur.



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El diputado permaneció demorado durante varios minutos en el área de control del Anillo Digital, mientras los efectivos retenían la Honda CR-V. Kirchner aguardó en el lugar hasta que otro vehículo llegó para trasladarlo.

El operativo se produjo apenas un día después de que la Policía de San Luis secuestrara otra camioneta vinculada a Cristina Kirchner. En ese caso, se trataba de una RAM 2500 que figuraba a nombre de la expresidenta y que también tenía un pedido de secuestro de la Justicia Nacional.

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