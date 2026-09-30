La oposición busca derogar el DNU que habilitó la venta de tierras a extranjeros Tras el fallo de la Corte, distintos bloques analizan sesionar el 7 o el 14 de octubre para intentar derogarlo.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras, generó un fuerte impacto político y abrió una nueva disputa en torno al mega decreto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La oposición busca aprovechar el escenario para insistir con su derogación total.

Un antecedente que quedó pendiente

El DNU 70 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca llegó a tratarlo. En ese momento, los bloques dialoguistas y varios gobernadores respaldaron al Gobierno para evitar su derogación, bajo el argumento de que necesitaba herramientas para implementar su programa de gestión.

El decreto había eliminado o modificado numerosas regulaciones, entre ellas las leyes de Alquileres, Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional, además de desregular sectores como el financiero, las prepagas, el transporte aéreo y el mercado inmobiliario.

La oposición busca avanzar en Diputados

Tras el fallo de la Corte y el rechazo del Senado a los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas analizan impulsar nuevamente el tratamiento del DNU 70 en Diputados.

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El objetivo es aprovechar el impacto político que tuvo la restitución del artículo 154 y el debate sobre la venta de tierras para reunir los votos necesarios y completar el proceso de rechazo del decreto.

El Gobierno prepara una estrategia

Desde el oficialismo advierten que una derogación total del DNU podría generar consecuencias administrativas y judiciales debido a la cantidad de normas que fueron modificadas. Por eso, analizan alternativas para evitar que el conflicto por la Ley de Tierras derive en el rechazo completo del decreto.

Entre las opciones que se evalúan aparece incorporar un capítulo específico sobre tierras en la ley de Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, o incluir una regulación similar en el proyecto de Defensa de la Soberanía que comenzó a tratarse en comisión.

La oposición analiza una sesión

Los bloques opositores evalúan convocar a una sesión en Diputados para el 7 o el 14 de octubre. Algunos sectores consideran que el fallo de la Corte generó un escenario favorable para volver a discutir el DNU, aunque también existe preocupación por posibles ausencias de legisladores que viajarían a Brasil por las elecciones presidenciales.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que el fallo vuelve a permitir la venta de tierras argentinas a extranjeros sin los límites que buscaba establecer el Congreso y reclamó avanzar contra el decreto.

En la misma línea, Martín Lousteau recordó que votó contra el DNU en el Senado en 2024 y planteó que Diputados tiene ahora la posibilidad de rechazarlo. Elisa Carrió también reclamó un tratamiento urgente y sostuvo que, luego del rechazo del Senado, la Cámara baja debe avanzar sobre el decreto.