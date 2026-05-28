Milei apuntó contra la oposición y los medios por las críticas al Gobierno El presidente participó este jueves del Latam Economic Forum junto a Manuel Adorni y Karina Milei, donde cuestionó a sectores opositores y a parte de la prensa por “atacar injustamente” a la gestión libertaria.

El presidente Javier Milei expuso este jueves en un foro sobre economía, denunció que la oposición “intentó un golpe de Estado, atacando al programa económico” y también criticó a los medios de comunicación porque “nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un Gobierno”.

Milei habló en el Latam Economic Forum, que se realizó en Parque Norte de Buenos Aires, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en primera fila.

El jefe de Estado, a partir de las 12.30, destacó la baja del riesgo país bajo su gestión y que pretende que todos los argentinos “abracen las ideas de la libertad y entierren al populismo”.

Acto seguido, cuestionó a los medios de comunicación que “atacan” al Gobierno de manera “injusta”, calificó.

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“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio en la vida; nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un Gobierno”, dijo el mandatario.

En torno a la inflación, admitió que “no es la que queremos” pero es mejor que la de diciembre de 2023. “Podríamos haber terminado con una hiperinflación. Hubo pericia de Luis Caputo, Pablo Quirno y Santiago Bausili. Evitaron una hiperinflación”.

“Hoy, además, restauramos el orden en las calles gracias al trabajo de la doctora Patricia Bullrich, terminamos con los piquetes y los gerentes de la pobreza”, sostuvo, según citó Noticias Argentinas.

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También valoró a la ministra de Capital Humano. “Tuve presiones para que la echara pero la sostuve y hoy sacamos a 14 millones de persona de la pobreza”, lanzó.

Luego, analizó las dificultades de su administración. Dijo que la oposición en 2025 “intentó un golpe de Estado, atacando al programa económico”.

“En esos ataques, lo que ocurrió fue una salida masiva de los activos argentinos. Eso implicó el riesgo país, bajó la tasa de pesos y esa corrida representó algo nunca visto en la historia argentina. Pero tomamos medidas precautorias”, explicó.

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Por otro lado, el presidente resaltó que gracias a las medidas que implementó el Gobierno nacional “hemos alcanzado el orden macroeconómico, piedra angular de cualquier proyecto sostenible”.

Sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación económica impulsado por “un plan de reformas estructurales sin precedentes” y que “con la confianza del pueblo argentino estamos sacando al país de un siglo de sostenido declive”.