Actualizaron el monto de la Tarjeta Alimentar para el mes de Junio El ministerio de Capital Humano busca recomponer una parte del poder adquisitivo que tiene la prestación alimentaria después de casi dos años sin modificaciones.

Después de dos años sin modificaciones, el Ministerio de Capital Humano de la Nación hizo una modificación en los montos de la prestación Alimentar. Además de un ajuste porcentual, los beneficiarios recibirán otros montos extra contemplados para el sexto mes del año. El depósito se hará de manera automática y no habrá que gestionarlo para recibirlo.

Podrán cobrar la prestación Alimentar todos los beneficiarios que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo, embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social, las personas con hijos con discapacidad que cobren AUH y los titulares de una Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos.

Al bruto de estas prestaciones se le descontará la retención del 20% que hace la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Estos saldos pueden ser obtenidos al finalizar el año, con la presentación de las fichas médicas: documentos que acreditan escolarización y cuidados médicos de los menores a cargo.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en junio

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El aumento de la prestación en junio fue reglamentado mediante la Resolución 161. Desde Capital Humano sostuvieron que el ajuste se dio con el objetivo de recomponer parcialmente el poder de compra, afectado por la inflación acumulada de los últimos meses. El incremento anunciado se fijó en el 3,4% y no todos los beneficiarios recibirán el mismo importe.

Tanto las familias con un solo hijo como las titulares de la Asignación por Embarazo cobrarán el monto más bajo de la ayuda alimentaria, un equivalente a $72.250, según se determinó desde el ministerio. Los grupos familiares con dos hijos percibirán $113.299; y los de tres hijos o más, $149.425, el monto máximo de la prestación.

Aumento de las asignaciones para junio

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La Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 2,6% para el mes de junio, por lo que los nuevos valores quedarán anclados del siguiente modo:

Asignación Universal por Hijo: $144.986,77

Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $417.956,21

Asignación Familiar por Hijo: $72.479,67

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $229.337,15

Asignación por Embarazo: $144.986,77

Complemento Leche: $54.676 por hijo

Fuente La Gaceta