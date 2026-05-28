Cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar deudas Atentos a una coyuntura compleja a niveles de endeudamiento, el Banco Nación lanzó alternativas para consolidar compromisos financieros y refinanciar saldos de tarjetas de crédito.

El Banco Nación lanzó un “salvataje financiero” para clientes morosos que buscan reorganizar deudas, reducir el peso de los compromisos mensuales y extender plazos de pago. Las opciones incluyen líneas para consolidar obligaciones en una sola cuota y planes de refinanciación para saldos pendientes de tarjetas de crédito.

La propuesta apunta a personas que necesitan ordenar su flujo de pagos en un contexto en el que el endeudamiento de los hogares sigue siendo una variable sensible para la economía familiar. Según la entidad, cada solicitud será evaluada de manera individual, de acuerdo con el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las deudas a refinanciar.

Consolidación de deudas: quiénes pueden pedirla

Una de las principales alternativas es la línea de consolidación de deudas, destinada a personas que cobran sus haberes a través del Banco Nación. Esta herramienta permite reunir obligaciones financieras tomadas tanto en el propio banco como en otras entidades, con el objetivo de simplificar la administración de pagos y ordenar el esquema mensual.

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La línea contempla una tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones, siempre sujetos a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud.

El objetivo de este tipo de producto es que el cliente pueda unificar compromisos dispersos en una sola financiación, con un plazo más largo y una cuota más previsible. Para quienes tienen varias obligaciones abiertas, la consolidación puede funcionar como una herramienta para evitar atrasos y mejorar la planificación de ingresos y gastos.

Refinanciación de tarjetas de crédito

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Otra opción disponible es la refinanciación de saldos de tarjeta de crédito. En este caso, está dirigida a clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta emitida por el Banco Nación.

La operatoria permite reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. Según informó la entidad, el esquema contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compra.

Para los casos en los que el atraso supera los 90 días, el banco también dispone de alternativas de financiación que permiten extender los pagos hasta 96 meses, aunque bajo análisis particular y sujeto a evaluación crediticia.

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Evaluación caso por caso

El Banco Nación aclaró que cada solicitud será analizada por equipos especializados. En esa revisión se tendrá en cuenta el perfil del cliente, el nivel de endeudamiento, los ingresos disponibles y las características de las obligaciones que se buscan reorganizar.

La evaluación individual es clave porque las condiciones finales pueden variar según la situación financiera de cada persona. Por eso, si bien las líneas establecen tasas, plazos y montos máximos de referencia, la aprobación y el monto otorgado dependerán del análisis crediticio.

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Cómo iniciar el trámite

Los clientes interesados pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir asesoramiento y conocer las alternativas disponibles según su caso. También pueden consultar la información y los requisitos vigentes a través de los canales oficiales de la entidad.

Con estas herramientas, el banco busca ofrecer opciones para quienes necesitan ordenar compromisos financieros y ganar previsibilidad en el pago de sus deudas. En la práctica, la clave estará en comparar el costo financiero total, el plazo elegido y el impacto de la nueva cuota sobre el ingreso mensual antes de tomar una decisión.

Fuente Perfil