Fin de semana largo: ferias, música, teatro, paseos y mucho más del 21 al 24 de noviembre San Miguel de Tucumán se prepara para vivir un fin de semana extra largo con una agenda repleta de actividades gratuitas y para toda la familia. Habrá city tours, ferias, espectáculos, música en vivo, teatro en los barrios, paseos en bicicletas acuáticas y propuestas especiales en museos y espacios culturales.

La música será el gran eje de estos cuatro días: un homenaje a ABBA en el Teatro Rosita Ávila, un encuentro coral y la edición especial de “Guitarras Vivas” con músicos y luthiers en la Casa Museo de la Ciudad.

Además, el Bus Turístico SMT sumará diez recorridos guiados, tanto urbanos como históricos, y el Campus Educativo Ambiental abrirá con visitas programadas. Como cada fin de semana, vuelven las ferias gastronómicas y artesanales más concurridas de la capital.

Viernes 21

Caminata guiada por el casco histórico – 9.30 h

City Tour en el Bus Turístico – 11 h

Bicicletas acuáticas en el Parque 9 de Julio – 14 a 20 h

Ferias de Artesanos y Emprendedores – 17 a 23 h

Paseo Gastronómico Parque Avellaneda – 18 a 00 h

Bus nocturno por el Museo Escultórico + concierto de “Damas de Bronce” – 20 h

Tributo a ABBA en el Teatro Rosita Ávila – 21 h

Sábado 22

Caminata guiada por el casco histórico – 9.30 h

Bicicletas acuáticas – 10 a 13 h / 15 a 20 h

Bus por Barrio Ciudadela – 11 h

Bus histórico y cultural – 16 h

Campus Educativo Ambiental: visitas guiadas – 16 y 18 h

Ferias en El Provincial, Avellaneda, Manantial Sur y Parque Guillermina – desde 17 h

Encuentro “Guitarras Vivas” en Casa Museo de la Ciudad – 19 h

Encuentro de coros por el Día de la Música – 20 h (Rosita Ávila)

Domingo 23

Bicicletas acuáticas – 10 a 13 h / 15 a 20 h

City Tour – 11 h

Bus histórico y cultural – 16 h

Campus Educativo Ambiental – 16 y 18 h

Ferias en Parque Quinto Centenario, El Provincial, Avellaneda, Manantial Sur y Guillermina

Teatro en los Barrios: “Al ritmo del payaso” en Barrio CGT – 18.30 h

Lunes 24

City Tour – 11 h

Bus histórico y cultural – 16 h

Todas las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvia.

Oficina de información turística

Atiende del 21 al 24 de noviembre, de 9 a 13 h y de 16 a 20 h, en Congreso al 100 (junto a la Casa Histórica).

Museos municipales

Abiertos durante el fin de semana largo con entrada libre y gratuita:

Casa Belgraniana

Casa Museo de la Ciudad

Museo de la Industria Azucarera – Casa Obispo Colombres

Museo Mercedes Sosa – Casa Natal

Horario: