La música será el gran eje de estos cuatro días: un homenaje a ABBA en el Teatro Rosita Ávila, un encuentro coral y la edición especial de “Guitarras Vivas” con músicos y luthiers en la Casa Museo de la Ciudad.

Además, el Bus Turístico SMT sumará diez recorridos guiados, tanto urbanos como históricos, y el Campus Educativo Ambiental abrirá con visitas programadas. Como cada fin de semana, vuelven las ferias gastronómicas y artesanales más concurridas de la capital.

Viernes 21

Sábado 22

Domingo 23

  • Bicicletas acuáticas – 10 a 13 h / 15 a 20 h

  • City Tour – 11 h

  • Bus histórico y cultural – 16 h

  • Campus Educativo Ambiental – 16 y 18 h

  • Ferias en Parque Quinto Centenario, El Provincial, Avellaneda, Manantial Sur y Guillermina

  • Teatro en los Barrios: “Al ritmo del payaso” en Barrio CGT – 18.30 h

Lunes 24

  • City Tour – 11 h

  • Bus histórico y cultural – 16 h

Todas las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvia.

Oficina de información turística

Atiende del 21 al 24 de noviembre, de 9 a 13 h y de 16 a 20 h, en Congreso al 100 (junto a la Casa Histórica).

Museos municipales

Abiertos durante el fin de semana largo con entrada libre y gratuita:

  • Casa Belgraniana

  • Casa Museo de la Ciudad

  • Museo de la Industria Azucarera – Casa Obispo Colombres

  • Museo Mercedes Sosa – Casa Natal

Horario:

  • Mar a vie: 9 a 12.30 / 15 a 18.30

  • Sáb y dom: 9 a 13 / 15 a 19

agenda cultural Ferias y museos San Miguel de Tucumñan

