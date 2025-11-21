La música será el gran eje de estos cuatro días: un homenaje a ABBA en el Teatro Rosita Ávila, un encuentro coral y la edición especial de “Guitarras Vivas” con músicos y luthiers en la Casa Museo de la Ciudad.
Además, el Bus Turístico SMT sumará diez recorridos guiados, tanto urbanos como históricos, y el Campus Educativo Ambiental abrirá con visitas programadas. Como cada fin de semana, vuelven las ferias gastronómicas y artesanales más concurridas de la capital.
Viernes 21
Caminata guiada por el casco histórico – 9.30 h
City Tour en el Bus Turístico – 11 h
Bicicletas acuáticas en el Parque 9 de Julio – 14 a 20 h
Ferias de Artesanos y Emprendedores – 17 a 23 h
Paseo Gastronómico Parque Avellaneda – 18 a 00 h
Bus nocturno por el Museo Escultórico + concierto de “Damas de Bronce” – 20 h
Tributo a ABBA en el Teatro Rosita Ávila – 21 h
Sábado 22
Caminata guiada por el casco histórico – 9.30 h
Bicicletas acuáticas – 10 a 13 h / 15 a 20 h
Bus por Barrio Ciudadela – 11 h
Bus histórico y cultural – 16 h
Campus Educativo Ambiental: visitas guiadas – 16 y 18 h
Ferias en El Provincial, Avellaneda, Manantial Sur y Parque Guillermina – desde 17 h
Encuentro “Guitarras Vivas” en Casa Museo de la Ciudad – 19 h
Encuentro de coros por el Día de la Música – 20 h (Rosita Ávila)
Domingo 23
Bicicletas acuáticas – 10 a 13 h / 15 a 20 h
City Tour – 11 h
Bus histórico y cultural – 16 h
Campus Educativo Ambiental – 16 y 18 h
Ferias en Parque Quinto Centenario, El Provincial, Avellaneda, Manantial Sur y Guillermina
Teatro en los Barrios: “Al ritmo del payaso” en Barrio CGT – 18.30 h
Lunes 24
City Tour – 11 h
Bus histórico y cultural – 16 h
Todas las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvia.
Oficina de información turística
Atiende del 21 al 24 de noviembre, de 9 a 13 h y de 16 a 20 h, en Congreso al 100 (junto a la Casa Histórica).
Museos municipales
Abiertos durante el fin de semana largo con entrada libre y gratuita:
Casa Belgraniana
Casa Museo de la Ciudad
Museo de la Industria Azucarera – Casa Obispo Colombres
Museo Mercedes Sosa – Casa Natal
Horario:
Mar a vie: 9 a 12.30 / 15 a 18.30
Sáb y dom: 9 a 13 / 15 a 19