Milei en Israel: “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir” El presidente argentino dio una conferencia tras ser distinguido por una de las principales universidades de ese país y justificó la guerra contra Irán. Dijo que “gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal”.

De visita en Israel y totalmente alineado con la postura de ese país en el conflicto de Medio Oriente, el presidente Javier Milei pronunció una frase que fue música para la oídos de la administración de Benjamín Netanyahu: “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”.

El jefe del Estado argentino hizo esa declaración en el marco de una conferencia luego de recibir un diploma Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Bar-Ilan, una de las más importantes de Israel. Fue aplaudido de pie por académicos y personalidades de la cultura que no solo apoyan la guerra contra Irán sino que, además, respaldan el avance israelí sobre los territorios plaestinos.

En la conferencia, Milei también apuntó contra uno de sus blanos preferidos: “Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal. Charlando con el queridísimo Bibi (Benjamin Netanyahu) hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta”,.

Las palabras de Milei tuvieron de fondo una versión rock and roll de la canción “Libre” y hasta una referencia al triunfo de Boca Juniors sobre River Plate, en el superclásico de ayer.

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El discurso de Milei tuvo también un matiz religioso para justificar la violencia contra sus adversarios. Sostuvo que la Torá fue el antídoto contra las ideas de izquierda, calificó al marxismo como “satánico y opuesto al programa de Dios”, y volvió a atacar a la “justicia social” al calificarla como una mirada “profundamente injusta que siempre termina en desastre”.

Luego agregó: “Hemos sido expulsados del paraíso, pero si obramos acorde a las leyes, el paraíso va a venir a nosotros. Cuando uno diseña políticas acordes a valores éticos y morales, uno diseña políticas justas y esas son eficientes”.