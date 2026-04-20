Atención jubilados: quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en abril ANSES mantendrá este mes la suma de refuerzo, aunque no todos la cobrarán.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el bono extraordinario de $70 mil para jubilados y pensionados continuará vigente durante abril de 2026.

Este refuerzo, que está sujeto a un esquema de ingresos, tendrá solamente a algunos beneficiarios, ya que no todos los jubilados lo cobran, y en muchos casos reciben solo un porcentaje.

En abril, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,90%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $450.319,31‬.

Quiénes cobrarán el bono en abril

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El bono completo de $70 mil está destinado a quienes reciben la jubilación mínima o las pensiones más bajas. En abril de 2026, el haber mínimo es de $380.319.

Este grupo incluye a los jubilados del sistema general, pensionados (como quienes perciben Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor) y beneficiarios con ingresos iguales al monto mínimo.

De esta manera, el bono se suma al haber mensual automáticamente, sin que el beneficiario tenga que relizar un trámite adicional, resultando en un total de $450.319.

Así queda el monto final con el bono:

Jubilación mínima: $380.319,31 + $70.000: $450.319,31

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $304.255,44 + $70.000: $374.255,44

Pensiones No Contributivas: $ 266.223,52 + $70.000: $ 336.223,52

Pensión Madre de 7 hijos: $380.319,31 + $70.000: $450.319,31

En el caso de los jubilados que cobran más que la mínima, pero menos del tope máximo del beneficio ($450.319,31) se les depositará un proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Quiénes no cobrarán el bono:

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Los beneficiarios de prestaciones que quedan excluidos del bono son los jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31, los titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio que superan el límite, y los beneficiarios de más de un haber previsional cuyo ingreso total excede el tope límite.

Fuente Noticias Argentinas