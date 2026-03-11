Milei no asistirá a Expoagro debido a su agenda internacional, que incluye su participación en el Foro Económico de Madrid El presidente regresaba al país este miércoles tras el primer tramo de un nuevo viaje internacional, que comenzó en Estados Unidos y siguió por Chile, pero permanecerá durante poco tiempo en Buenos Aires dado que volará a España para asistir al encuentro que se realizará el sábado en el Palacio de Vistalegre

El presidente Javier Milei no asistirá a la edición número 20 de Expoagro que se celebra en San Nicolás debido a su agenda internacional de viajes, que este miércoles incluyó la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. El mandatario argentino aterrizó junto a su hermana y secretaria General de Presidencia Karina Milei el martes por la noche en el aeropuerto de Santiago, y desde allí partirían luego del acto de traspaso de mando de regreso a Buenos Aires, para luego volar nuevamente con destino a España, en donde el sábado el jefe de Estado participará del Foro Económico de Madrid.

La nueva gira internacional de Milei comenzó con su viaje número 15 a Estados Unidos, concretamente a Miami, en donde el sábado participó del lanzamiento del “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad regional que busca articular una coalición de países latinoamericanos para enfrentar al narcotráfico, los carteles criminales y la migración ilegal.

El martes siguió la inauguró de la Argentina Week 2026, una actividad organizada por la Embajada Argentina en Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America. La cita en Nueva York desató una polémica a raíz de que la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni viajó a bordo del avión presidencial.

El siguiente punto del itinerario fue la ceremonia de asunción de Kast, que se celebró en el Congreso Nacional en Valparaíso, a donde Milei asistió acompañado por Karina y también por el canciller Pablo Quirno. Y aunque saludaron al mandatario electo, desde Casa Rosada indicaron que la posibilidad de que Milei y Kast mantuvieran una reunión bilateral quedó descartada por cuestiones de agenda.

El mandatario argentino emprendió su regreso al país este mismo miércoles a las 15, pero permanecerá durante poco tiempo en Buenos Aires ya que el sábado participará en el Foro Económico de Madrid, donde estará a cargo del discurso de cierre del encuentro que se realizará en el Palacio de Vistalegre y que reunirá a empresarios, economistas y referentes políticos de derecha.

Fuentes del Gobierno indicaron que, por esa razón, el mandatario no podrá asistir a la Expoagro 2026. “Había intención de participar pero la agenda internacional de Milei es muy abultada”, sostuvieron desde Casa Rosada, según publicó Urgente24.

Quienes sí asistieron a la feria fueron el gobernador Maximiliano Pullaro, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el expresidente Mauricio Macri. Por parte del oficialismo concurrieron el ministro del Interior Diego Santilli y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros.

Villarruel en Expoagro

Quien sí asistió a la megamuestra agroindustrial más importante del país fue la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, quien este miércoles recorrió los puestos instalados en el autódromo de San Nicolás y evitó hacer declaraciones sobre las internas del Gobierno.

“No creo que hoy tenga que hablar de esto. Este tipo de temas, esta novela, no importa”, afirmó Villarruel cuando ingresaba al predio ferial y fue consultada por la prensa por su vínculo con Milei.

Reunida con las autoridades de Exponenciar (empresa del Grupo Clarín y del Grupo La Nación que organiza la muestra), la vicepresidenta reiteró su intención de evitar las polémicas: “No es momento de discusiones entre políticos ni por cargos. Me declaro prescindente, no participo de ese tipo de cuestiones. Hoy vine a reconocer a los productores, a ver su trabajo en los diferentes stands”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel recorrió Expoagro 2026.

La vicepresidenta aseguró que recientemente vio de cerca la realidad de las economías regionales en su visita a la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza y aseveró: “Es difícil producir y exportar cuando hay tanta cantidad de impuestos, pero son cuestiones que en una macroeconomía más ordenada se supone que se van a ir resolviendo”.

Además, durante la conversación protocolar con las autoridades de Expoagro, Villarruel mencionó el estado de las rutas como uno de los problemas actuales para el campo. Habló de un reciente viaje propio por la ruta 40, en ocasión de la Fiesta de la Vendimia y remarcó que esa vía nacional se encuentra “en una situación muy peligrosa, inundada y con baches”.