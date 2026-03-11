Pablo Toviggino fue indagado en la causa contra la AFA por presunta evasión El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino presentó un escrito como descargo ante el juez Diego Amarante, que investiga una denuncia de Arca por una presunta retención indebida de aportes por una suma estimada en al menos 19 mil millones de pesos.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, fue indagado este miércoles por el juez penal económico Diego Amarante en la causa penal que investiga una presunta retención indebida de aportes por una suma estimada en al menos 19.000 millones de pesos. El dirigente no respondió preguntas y entregó un escrito. En el expediente también está imputado el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien fue citado a indagatoria para este jueves a las 12.

La presentación del tesorero se realizó en los tribunales ubicados en la avenida de los Inmigrantes 1950 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se desplegó un importante operativo de seguridad para custodiar el ingreso del dirigente.

El dirigente llegó al edificio judicial minutos después de las once de la mañana acompañado por su abogado defensor, Marcelo Rochetti, y se dirigió al segundo piso, donde funciona el juzgado en lo penal económico a cargo de Amarante. Una hora después, salió del edificio y se retiró en una camioneta.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en el expediente. La causa apunta a un presunto delito vinculado con la falta de pago de una millonaria suma correspondiente a retenciones del Impuesto a las Ganancias, el IVA y aportes previsionales, supuestamente no ingresados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El delito investigado prevé penas de entre dos y seis años de prisión.

Minutos antes de entrar a los tribunales, Toviggino publicó en sus redes sociales una frase atribuida al papa Francisco. “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, escribió.

Para el jueves está prevista la indagatoria de Tapia. Una vez completadas estas declaraciones, el magistrado quedará en condiciones de resolver la situación procesal de los imputados, mientras que la Cámara en lo Penal Económico deberá definir si confirma la continuidad de la investigación o si dispone su cierre por inexistencia de delito, tal como solicitó la defensa de los dirigentes involucrados.

La citación a declaración indagatoria del presidente y el tesorero de la AFA generó que los clubes de los representantes de los clubes del fútbol argentino decidieran lanzar un paro y suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, que debía jugarse el fin de semana pasado.