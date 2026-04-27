Manuel Adorni expondrá el miércoles con Milei en Diputados Con fuerte expectativa política, el jefe de Gabinete dará su primer informe de gestión ante la Cámara baja en medio de cuestionamientos opositores y con el respaldo explícito del Presidente, en una sesión que se anticipa extensa y tensa.

La Cámara de Diputados oficializó este lunes la convocatoria a la sesión informativa en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su primer informe de gestión. La cita será el miércoles 29 de abril a las 10.30 y contará con la presencia del presidente Javier Milei.

El debut parlamentario de Adorni se da en un contexto de fuerte expectativa política y con su figura bajo cuestionamiento por distintas denuncias en su contra. En ese escenario, el mandatario nacional anticipó que estará en el recinto para respaldarlo, acompañado también por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según se anticipa, será una sesión extensa, con una duración estimada de seis horas. El esquema prevé una exposición inicial del jefe de Gabinete y luego una ronda de preguntas de los distintos bloques, que se ordenarán de menor a mayor representación, con tiempos asignados para cada bancada.

De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado Parlamentario.com, los diputados enviaron alrededor de 4.800 preguntas, que fueron sistematizadas para la presentación. Como en informes anteriores, las respuestas deberán ser remitidas por escrito antes del inicio de la sesión.

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El oficialismo definió además que no habrá reunión de Labor Parlamentaria previa, es decir, el encuentro habitual entre el presidente de la Cámara baja y los jefes de bloque para coordinar la dinámica del debate.

En cuanto al desarrollo, los bloques minoritarios abrirán la ronda de preguntas, seguidos por espacios intermedios y finalmente Unión por la Patria, que tendrá el mayor tiempo asignado. Tras cada tramo, Adorni contará con minutos para responder.

El clima político anticipa una jornada tensa. El jefe de Gabinete llega al recinto en medio de cuestionamientos opositores por su situación patrimonial y otras denuncias, aunque en las últimas horas la Justicia archivó una de las causas vinculadas al viaje de su esposa en el avión presidencial.

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Desde la oposición buscan coordinar una estrategia común para la sesión, con la intención de concentrar los cuestionamientos en temas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA, presuntas irregularidades en la Agencia de Discapacidad y aspectos de la gestión económica.

En paralelo, en el oficialismo no descartan un escenario de confrontación. Incluso, en la previa circuló la posibilidad de que el funcionario pueda interrumpir la sesión ante un clima adverso, en línea con antecedentes recientes en el Congreso.

La presencia de Milei suma un condimento político adicional. Más allá de su rol durante la jornada, se interpreta como un gesto de respaldo explícito a su jefe de Gabinete en un momento clave, en lo que será el informe de gestión número 145 desde la creación de ese cargo.