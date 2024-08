Milei se solidarizó con Messi tras la vandalización en su casa de Ibiza y le pidió a Pedro Sánchez que “garantice la seguridad de los argentinos” El presidente argentino utilizó sus redes sociales para hacerse eco del ataque a la vivienda del futbolista en Ibiza, que estuvo encabezado por la agrupación Futuro Vegetal. "El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado", sostuvo

El presidente Javier Milei hizo uso de sus redes sociales para pronunciarse sobre la vandalización a la casa de Lionel Messi por parte de un grupo de militantes ambientalistas. El jefe de estado argentino se solidarizó con el capitán de la Selección y lanzó: “Es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos”.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente expuso: “En España, los comunistas que quieren «asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático» vandalizaron la casa de Lionel Messi y su familia”.

En la misma línea, siguió: “Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso. Le solicito al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España”.

Y cerró: “El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado“.

Los responsables del ataque forman parte de la agrupación Futuro Vegetal, cuyos integrantes lograron ingresar a la propiedad y dejaron el siguiente mensaje: “Help the Planet – Eat the Rich – Abolish the Police” (Ayudar al planeta, comerse a los ricos y abolir la Policía).

Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, se refirió al hecho: “Se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros”.

Messi, por su parte, aún no se refirió sobre tema. Actualmente se encuentra en Miami, en plena recuperación de la lesión ligamentaria que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia.

