Licencia de conducir sin vencimiento: qué dice el proyecto que impulsa el Gobierno El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo este lunes que trabaja junto a la diputada nacional del PRO Patricia Vásquez en reformas estructurales sobre Registros del Automotor y renovación de licencias de conducir

El gobierno nacional trabaja en un proyecto para que la licencia de conducir –en su categoría no profesional– no tenga vencimiento y que solo se necesite una declaración jurada de aptitud física validada por un médico para extenderla, según anticipó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy cool”, dijo Sturzenegger durante una entrevista con Radio Mitre, sin mencionar explícitamente el tema de las licencias, y aclaró que “no puedo dar muchos detalles porque se va a anunciar con el ministro de Economía en un par de semanas”.

No obstante, dijo respecto de las licencias que “vos sacás un registro de conducir y ¿por qué lo tenés que renovar? En Estados Unidos sacás la licencia y no vas más. Simplemente tenés que mandar una declaración jurada que demuestre que tu condición física sigue siendo apta. No es un anuncio esto, es sólo un comentario”.

El pasado 20 de julio, la diputada nacional Patricia Vásquez (PRO) anunció un proyecto de ley para que las licencias de conducir no tengan vencimiento. “Las licencias no van a vencer más. El cambio es más libertad con más responsabilidad. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada, gratuitamente. No tenés que pagar más renovaciones de licencias”, dijo la legisladora.

Este martes, el legislador porteño de LLA y asesor presidencial Ramiro Marra expresó: “Las licencias no van a vencer más. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada (gratuitamente) que demuestre que la condición física sigue siendo apta. No se tendrá que pagar más renovaciones de licencias”.

Qué dice el proyecto

El proyecto de ley que impulsa Vásquez, dice que “las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento, debiendo los conductores presentar cada cinco (5) años una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, su aptitud psicofísica para conducir mediante de un certificado emitido por médico acreditado por la autoridad de aplicación a estos efectos. A partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico y declaración jurada es de carácter digital y sin costo”.

También se prevé la creación de un protocolo de evaluación de aptitud psicofísica así como el dictamen de “cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes”. En esa línea, también se exigiría crear un “registro de médicos que hayan aprobado ese curso, el que deberá ser de acceso público”.

Es decir, sólo los profesionales de la salud inscriptos en dicho registro podrán firmar los certificados de aptitud psicofísica. De esa forma, se evitaría que se adulteren las firmas y se emitan documentos fuera de la regla.

El proyecto, entre varias modificaciones, señala que las licencias de conducir deberían exhibir las fechas del primer otorgamiento y última modificación de datos en caso de ser no profesionales y fechas de último otorgamiento, última renovación y vencimiento en el caso de las profesionales.

A su vez, señala que la suspensión de la licencia de conducir se daría de manera automática al no cumplir el plazo de presentación del certificado y declaración jurada.