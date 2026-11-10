Murió un hombre de 73 años que se descompensó mientras esperaba para ingresar a la vigilia del Papa en Córdoba Era oriundo de Chaco y sufrió un episodio de salud en una fila frente al predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

Un hombre de 73 años murió luego de descompensarse mientras esperaba para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la ciudad de Córdoba, donde este martes el papa León XIV encabezará una misa multitudinaria.

El episodio ocurrió este lunes en una de las filas de acceso al predio, ubicado sobre la avenida Fuerza Aérea Argentina al 6000, en el marco de la llegada de peregrinos de distintos puntos del país para participar de la celebración religiosa.

Según informaron fuentes policiales, el hombre, oriundo de la provincia de Chaco, se desvaneció mientras aguardaba para ingresar.

Personal de la Subdirección de Bomberos acudió al lugar y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los equipos médicos.

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Posteriormente, una ambulancia del servicio de emergencias 107 lo trasladó al Hospital Madre Teresa de Calcuta, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a las tareas de asistencia, falleció poco después de su ingreso al centro de salud.

El hecho se produjo en medio de una importante movilización de fieles hacia Córdoba por la visita de León XIV. Las autoridades provinciales estimaban que la misa prevista para este martes en el predio de FAdeA podría reunir entre 700.000 y 800.000 personas.