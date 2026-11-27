Murió Jorge Born, el empresario secuestrado por Montoneros que marcó la economía argentina Heredero de Bunge & Born, permaneció 180 días cautivo tras ser secuestrado en 1974. Años después, tuvo un rol clave en el plan económico del primer gobierno de Carlos Menem.

Jorge Born, uno de los empresarios más influyentes de la Argentina y heredero del poderoso grupo Bunge & Born, murió este viernes a los 92 años. Su historia estuvo atravesada por dos episodios que marcaron la vida política y económica del país: el secuestro que sufrió junto a su hermano Juan en 1974, a manos de Montoneros, y su participación en el diseño del programa económico que llevó adelante el gobierno de Carlos Menem en 1989.

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Born pertenecía a una de las familias empresarias más tradicionales del país. Se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego continuó sus estudios en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.

Desde allí construyó una trayectoria vinculada a Bunge & Born, una compañía que llegó a convertirse en una de las principales multinacionales de origen argentino.

Los orígenes del grupo se remontan a 1876, cuando Ernesto Bunge llegó desde Amberes y convocó a su cuñado, Jorge Born, para desarrollar negocios en el país. Las primeras operaciones comerciales comenzaron en 1884, en un contexto de expansión de la producción agropecuaria y de las exportaciones argentinas.

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Con el paso de las décadas, el conglomerado amplió su presencia a distintos sectores de la economía.





El secuestro de los hermanos Born

Uno de los episodios más impactantes de su vida ocurrió en septiembre de 1974. Por entonces, Jorge Born era director general de Bunge & Born, considerada una de las compañías más importantes del continente. Montoneros lo eligió como objetivo por el poder económico de su familia y la posibilidad de obtener un rescate millonario.

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El secuestro ocurrió cuando viajaba en un automóvil en el que también estaba su hermano Juan. Aunque inicialmente no estaba previsto, ambos fueron capturados y trasladados a un sótano de una carpintería en Carapachay, partido bonaerense de Vicente López.

Juan recuperó la libertad después de 60 días, mientras que Jorge permaneció cautivo durante 180 días. Para conseguir la liberación de los hermanos, la familia pagó un rescate de 60 millones de dólares, una cifra que convirtió al caso en uno de los secuestros extorsivos más costosos de la historia.

El Plan BB y su paso por el gobierno de Menem

Quince años después, Born volvió a ocupar un lugar central en la escena económica argentina. En 1989, con Carlos Saúl Menem recién llegado a la presidencia y en medio de una profunda crisis inflacionaria heredada del gobierno de Raúl Alfonsín, acercó una propuesta para intentar estabilizar la economía.

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El programa, conocido como Plan BB por las iniciales de Bunge & Born, fue elaborado inicialmente para el entonces ministro de Economía Miguel Ángel Roig, quien murió poco después de asumir. Su reemplazante fue Néstor Rapanelli, hasta ese momento vicepresidente de la multinacional.

Entre las principales medidas se contemplaban la desregulación económica, la reducción de cupos y aranceles y la eliminación de restricciones a las importaciones.

Carlos Menem fue presidente de Argentina en dos mandatos consecutivos.

Sin embargo, el plan no consiguió frenar la escalada de precios y terminó convirtiéndose en un fracaso político y económico. Ese desenlace también marcó el alejamiento de Born del directorio de la compañía.

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En aquellos años, Bunge & Born tenía una presencia diversificada en la industria argentina. Controlaba empresas como Molinos Río de la Plata, en el sector alimentario; Grafa, en el textil; Alba, en pinturas, y Centenera, en envases, además de mantener un fuerte protagonismo en el comercio internacional de cereales.

Por otra parte, la firma también quedó bajo investigación judicial para determinar su eventual responsabilidad en la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata durante la última dictadura cívico-militar.