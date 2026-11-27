El riesgo país cayó por debajo de los mil puntos y también bajó el dólar La aprobación del Presupuesto 2027, la suspensión de las Paso y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsaron una fuerte reacción positiva en los mercados. Los bonos argentinos en Wall Street subieron más de un 2% y el Merval avanzó un 2%, mientras el dólar oficial retrocedió.

Luego de que el oficialismo consiguiera avanzar con proyectos centrales de su agenda legislativa, este viernes el mercado reaccionó de forma positiva. En ese contexto, el riesgo país descendió hasta los 946 puntos, según el índice elaborado por JP Morgan, y volvió a ubicarse por debajo de las mil unidades. También bajó la cotización del dólar para la venta de $1.630 a $1.620.

La mejora se produjo después de la sesión del jueves en el Congreso, donde el gobierno de Javier Milei logró la aprobación del Presupuesto 2027, la suspensión de las Paso y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Las tres iniciativas representaban objetivos importantes para el oficialismo.

En los días previos al debate legislativo, la incertidumbre había impulsado el indicador hasta los 1.067 puntos, valor que registró tanto el miércoles como el jueves. Sin embargo, durante la jornada del viernes retrocedió 121 unidades, lo que representa una caída del 11,34%.

Con los 946 puntos actuales, alcanzó su registro más bajo desde el 19 de noviembre.

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El optimismo también se trasladó al resto de los activos argentinos. Los bonos nacionales que cotizan en Wall Street avanzaban más de un 2%, mientras que el índice Merval registraba una suba del 2% en el mercado local.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar minorista se ofrecía a $1.620 en el Banco Nación y cotizaba a $1.570 para la compra. Por su parte, el dólar oficial operaba a $1.617,94 para la venta y $1.570,56 para la compra, con una variación negativa del 0,90% respecto de la jornada anterior.

La actividad financiera de este viernes también estuvo condicionada por el calendario de Estados Unidos.

Wall Street retomó sus operaciones después del feriado de Acción de Gracias, aunque con un horario reducido por el Black Friday: funcionará entre las 11.30 y las 15 de Argentina. En tanto, el mercado local mantendrá sus operaciones hasta las 18, en una jornada con menor liquidez de referencia para los ADR.