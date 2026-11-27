Desde la Iglesia celebraron la sanción de la Ley de Ludopatía Además, destacaron el consenso alcanzado en el Congreso y agradecieron el compromiso de las familias, las escuelas y las organizaciones sociales para visibilizar la problemática.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social celebró la sanción por unanimidad de la Ley de Prevención de la Ludopatía y consideró que se trata de “un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”. A través de un comunicado, destacó el compromiso de las familias, las escuelas, las organizaciones sociales y los legisladores que impulsaron la iniciativa.

“Recibimos con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía”, expresó el organismo, que remarcó que el avance legislativo fue posible gracias al trabajo de distintos sectores que lograron visibilizar “una herida que no dejaba de crecer”.

En ese sentido, la Comisión agradeció especialmente a los legisladores nacionales por haber podido “trascender sus diferencias” y atender una problemática que definió como un reclamo urgente de la sociedad. Además, sostuvo que el acuerdo demuestra que, cuando el diálogo se orienta a proteger la vida y la salud integral, las instituciones pueden ofrecer respuestas concretas a las necesidades de la población.

El comunicado también vinculó la sanción de la ley con el mensaje del papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas. En particular, recordó el planteo de que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.

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Asimismo, evocó las palabras que, según señaló, el Santo Padre dejó durante su paso por la Argentina, cuando convocó a “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”.

Por último, la Comisión Episcopal celebró el avance legislativo, aunque advirtió que la tarea de prevención debe continuar en los distintos ámbitos de la sociedad. “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”, concluyó.

Fuente TN