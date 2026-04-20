Nación compartió datos de su primer relevamiento de personas en situación de calle El Ministerio de Capital Humano precisó que 9.421 personas viven en esa condición en las 19 provincias que adhirieron al relevamiento, del cual no participaron Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa ni Tierra del Fuego. En Santa Fe se reportaron 1.328 casos

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, implementó el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, según el cual 9.421 personas viven en esa condición en las 19 provincias que adhirieron al relevamiento. Las cinco jurisdicciones restantes –Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego– “optaron por no participar”, según indicaron desde la cartera nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, el 83% de las personas que viven en situación de calle son hombres y el 17% mujeres. En cuanto a las edades, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad.

“El operativo desplegó equipos nacionales y provinciales en la realización de entrevistas y registro de datos mediante DataCalle, el módulo del Sistema Social (SiSoc) que fue especialmente diseñado, y que representa un avance tecnológico al permitir la carga de datos desde una aplicación fuera de línea y con geolocalización”, explicaron desde Capital Humano.

Además, precisaron que el relevamiento se realizó tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas) como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios), permitiendo obtener “una radiografía completa y actualizada de la situación en cada territorio”.

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Datos del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle . (Ministerio de Capital Humano )

El ministerio que conduce Sandra Pettovello señaló que, del total de personas identificadas, un 84% accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. “A partir de estas 7.894 entrevistas, se identificó que un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos”, indicaron.

Y sumaron: “Asimismo, se determinó que el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI”.

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El relevamiento también da cuenta de que casi el 60% de las personas en situación de calle relevadas en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires quedó en esa situación en los últimos dos años.

De acuerdo con información a la que accedió Chequeado, a ese 32% de personas encuestadas que lleva más de dos años en situación de calle se suma un 9% que no supo precisarlo o no contestó. El resto, en tanto, se distribuye de la siguiente manera: de 1 a 2 años, 18%; de 1 año a 6 meses, 19%; de 6 meses a 1 mes, 13%; y de 1 día a un mes, 9%. Es decir, el 59% lleva 2 años o menos en la calle.

“Desde Los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático”, agregaron desde Capital Humano.

El operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo, con el objetivo de “promover políticas que les garanticen su identidad e integridad física”.

Responsabilidad delegada a las provincias

A mediados de 2025, el Ministerio de Capital Humano le transfirió a las provincias la responsabilidad de atender a las personas en situación de calle, y adoptó así funciones que se limitan a la “rectoría y coordinación”.

Según lo establecido en el Decreto 373/2025, el Ejecutivo nacional tendrá sólo la responsabilidad de “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”, que pasaron a ser responsables de elaborar “sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa a sus destinatarios”.

Además, se derogó el inciso A del artículo 12 de la ley que establecía que todos los programas existentes sobre personas en situación de calle debían ser mantenidos o integrados a los nuevos, sin disminuir su alcance.