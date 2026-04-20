Caso Adorni: la dueña de la inmobiliaria declaró que el departamento estaba refaccionado y estimó un valor de hasta 345 mil dólares La titular de la firma que intervino en la operación y su esposo testificaron en Comodoro Py. Señalaron que el inmueble de Caballito fue remodelado a nuevo y ubicaron su posible precio de reventa por encima del valor al que finalmente lo compró el jefe de Gabinete

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene bajo la lupa a Manuel Adorni sumó este lunes nuevos testimonios clave. En los tribunales de Comodoro Py declararon Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, dueños de la inmobiliaria que participó en la venta del departamento de Caballito donde hoy vive el funcionario con su familia.

Ante la fiscalía, ambos coincidieron en que Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las compradoras originales, fue quien llevó adelante toda la operatoria. Además, indicaron que la propiedad fue refaccionada de manera integral y estimaron que, tras esas mejoras, podría haberse vendido en torno a los 345 mil dólares.





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Según reconstruyeron, Feijoo fue quien abonó la seña cuando el inmueble aún pertenecía al exfutbolista Hugo Morales y también quien negoció el precio inicial, publicado en unos 340 mil dólares, tras recorrerlo junto a una arquitecta. En la escritura, en tanto, figuraron como compradoras Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, madres de Feijoo y de su socio, Leandro Miano, ambas jubiladas.

Las mujeres declararon que adquirieron el departamento por 200 mil dólares con ahorros propios. Sin embargo, la documentación incorporada al expediente y los testimonios apuntan a que Feijoo tuvo un rol central en toda la maniobra.

Por orden del juez Ariel Lijo, la Policía Federal había allanado la inmobiliaria el pasado 8 de abril para secuestrar documentación de la operación. A partir de esos registros y de chats analizados por la Justicia, también se supo que, tras la compra, Feijoo habría impulsado una reventa del inmueble luego de realizar refacciones.

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Incluso, según surgió de esos intercambios, el propio Feijoo habría frenado la posibilidad de que la inmobiliaria participara en esa instancia al asegurar que ya contaba con un comprador. Los testigos afirmaron que desconocían que el interesado fuera Adorni.





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Finalmente, el jefe de Gabinete compró el departamento en noviembre de 2025 por 230 mil dólares: entregó 30 mil en efectivo y financió el resto a un año, sin intereses.

La investigación no se centra en determinar si el precio pagado estuvo dentro de los valores de mercado, sino en establecer si las adquisiciones y gastos del funcionario desde 2023 son compatibles con sus ingresos declarados.

En ese marco, la Justicia también analiza otras propiedades incorporadas en ese período, como una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, además de reconstruir viajes realizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Entre ellos, figura una estadía en Aruba para Año Nuevo de 2024.

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La pesquisa también detectó que buena parte de los gastos relevantes se habrían realizado en efectivo. La ronda de testimoniales continuará con la declaración de Pablo Feijoo y otras personas vinculadas a la operación inmobiliaria, mientras que para los próximos días está prevista la citación de un contratista que intervino en obras en otra propiedad del funcionario.