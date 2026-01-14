Gloria Cisneros, la maestra chaqueña que educa en la pobreza extrema y hoy es finalista de un premio mundial La mujer da clases en una escuela rural de Taco Pozo, impulsa proyectos comunitarios e incorporó tecnología con inclusión educativa. Fue seleccionada entre los diez mejores docentes del planeta por el Global Teacher Prize, que otorga un millón de dólares de premio. Su historia

Una docente argentina fue seleccionada entre los diez finalistas del premio que distingue al mejor maestro del mundo. Se trata de Gloria Cisneros, oriunda de la provincia de Chaco, reconocida por su trabajo comunitario y por métodos pedagógicos innovadores.

Gloria Cisneros es maestra de nivel primario en la Escuela de Educación Primaria N°793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en la localidad de Taco Pozo, en pleno Impenetrable chaqueño.

Compite entre más de 5.000 postulantes de 139 países y podría obtener un premio de 1.000.000 de dólares. Su nombre fue incluido entre los finalistas del mayor galardón internacional dedicado a la docencia.

El Global Teacher Prize es otorgado anualmente por la Fundación Varkey, una organización sin fines de lucro que gestiona el proceso de postulación, evaluación y selección mediante jurados internacionales, con el acompañamiento institucional de la Unesco. El premio es financiado por el grupo educativo privado GEMS Education.

En marzo de 2025 recibió el reconocimiento a la Mujer Destacada del Año de la provincia de Chaco.

Los docentes que participan son evaluados por diversos criterios, entre ellos la calidad de sus prácticas pedagógicas, la capacidad de innovación frente a contextos adversos, los resultados de aprendizaje alcanzados y el impacto social de su labor más allá del ámbito escolar.

Todos estos aspectos fueron ponderados en el caso de Cisneros, de 39 años, quien lleva nueve años trabajando en la escuela y cumple múltiples roles. Además de dar clases, se desempeña como directora, administradora, cuidadora y referente comunitaria de niños que viven en condiciones de pobreza estructural.

Para sus alumnos, la escuela representa un espacio de contención integral, donde no solo reciben educación, sino también alimento y acompañamiento. En ese contexto, Cisneros impulsó la incorporación de tecnología, paneles solares y conectividad a internet. El aprendizaje se basa en la investigación mediante proyectos creativos, con el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Entre sus iniciativas se destaca el proyecto “La biblioteca en mi casa”, que permite que los estudiantes lleven libros a sus hogares y los compartan con sus familias. Actualmente, la escuela cuenta con 15 alumnos, de primero a séptimo grado, que participan en ferias de ciencias y, en muchos casos, continúan estudios terciarios al egresar.

Parte de estos logros fue posible gracias a las becas que Cisneros gestionó para sus estudiantes y para otros 35 jóvenes de Taco Pozo, a través de acuerdos con organizaciones no gubernamentales y donaciones.

La docente recorrió los distintos parajes de la zona para garantizar la escolarización de todos los niños bajo su jurisdicción y promovió mejoras tanto en su escuela como en establecimientos cercanos, incluyendo el acceso al agua potable. Por esta labor, en marzo de 2025 recibió el reconocimiento a la Mujer Destacada del Año de la provincia de Chaco.

Además, organizó un espacio de apoyo escolar en contraturno para niños de entre 3 y 5 años, con el objetivo de prepararlos para el ingreso a primer grado. Su trabajo cotidiano también incluye visitas a las familias para acompañarlas en sus necesidades, la capacitación de otros docentes y el impulso del aprendizaje continuo en la región.

Hace un mes se había informado que Cisneros, junto al profesor de educación técnica Miguel Alejandro Rodríguez, de la Escuela Técnica N°3 “María Sánchez de Thompson” de la Ciudad de Buenos Aires, habían sido seleccionados entre los 50 prefinalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026.

Este martes se confirmó que la docente chaqueña avanzó al grupo de los diez finalistas.