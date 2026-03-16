Nuevo mensaje de Cristina Kirchner al Poder Judicial y al Gobierno: “No van a poder ocultar las pruebas de la estafa $Libra” La expresidenta se refirió a la situación económica, cuestionó a Milei por el caso de la criptoestafa y criticó el requisito de presencialidad obligatoria para la declaración que deberá hacer en la Causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a difundir un mensaje con críticas al gobierno nacional y a la Justicia luego de un tiempo de silencio. En sus redes sociales, se refirió a la situación económica, cuestionó a Milei por el caso de la criptomoneda $Libra y criticó el requisito de presencialidad obligatoria para la declaración que deberá hacer este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 en la Causa Cuadernos.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, reflexionó la exmandataria.

Luego dijo que “el Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de presencialidad”.

“Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras en cuadraditos no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el show debe continuar”, disparó Cristina y explicó que por esa razón los jueces la citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para este martes a las 9 de la mañana.

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Luego, agregó dos postdatas. La primera: “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, opinó la expresidenta.

En la segunda postdata, llegó quizá la parte más fuerte. “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase “la moral como política de Estado”, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares”, concluyó.