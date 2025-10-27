El Ocho | ‹ VOLVER | Nacionales
| Boleta única de papel | ELECCIONES 2025

Para la Cámara Nacional Electoral, la Boleta Única de Papel tuvo un “debut exitoso”

La Justicia Electoral y el Gobierno destacaron los beneficios del cambio. Redujo el peso de los aparatos partidarios, hubo un rápido escrutinio y no se registraron cambios en el voto nulo

Por Redacción - El Ocho

Your browser doesn’t support HTML5 audio
Para la Cámara Nacional Electoral, la Boleta Única de Papel tuvo un “debut exitoso” Para la Cámara Nacional Electoral, la Boleta Única de Papel tuvo un “debut exitoso”
La Cámara Nacional Electoral (CNE) destacó el desarrollo de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado domingo. En ese sentido, remarcó un buen debut de la Boleta Única de Papel, mecanismo utilizado por primera vez en el país.
“La Boleta Única de Papel superó las expectativas. Desde el año 2007 se impulsa su implementación, que garantiza la oferta electoral, pone en igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas y permite la libertad de elección de la ciudadanía”, destacaron desde la CNE.

Qué dijo la Cámara Nacional Electoral

Sebastián Schimmel, Secretario de Actuación Electoral de la CNE, dialogó con Ámbito y afirmó que “para la primera experiencia estamos satisfechos. Fue un debut exitoso”.

No obstante, posteriormente aclaró que “como todo nuevo instrumento, hay que hacer una evaluación y probablemente haya cosas por corregir a futuro, pero la respuesta que recibimos desde todos los sectores fue una buena devolución”.
Schimmel aclaró que una de los indicadores para analizar el desempeño de este nuevo mecanismo de votación, más allá de la palabra directa de quienes votaron o participaron de las mesas electorales, fue el bajo nivel de incidencia e intervención del organismo para solucionar problemas.

“El nivel de incidencia en las mesas bajó a diferencia de elecciones anteriores en las que había que interceder por faltantes de boletas o problemas en las votaciones, por ejemplo”, exhibió.

MIRA TAMBIÉN

Finalmente, resaltó a qué se debe el debut exitoso de la Boleta Única de Papel: “No es por mérito de la justicia, ni únicamente por el instrumento en sí, sino por el trabajo colectivo de autoridades de mesa, medios que ayudaron a capacitar, y también por la labor de todos los partidos políticos. Fue un trabajo en conjunto”.

MIRA TAMBIÉN

Boleta única de papel Cámara Nacional Electoral elecciones legislativas

Noticias relacionadas