Para la Cámara Nacional Electoral, la Boleta Única de Papel tuvo un “debut exitoso”

Sebastián Schimmel, Secretario de Actuación Electoral de la CNE , dialogó con Ámbito y afirmó que “ para la primera experiencia estamos satisfechos . Fue un debut exitoso”.

“El nivel de incidencia en las mesas bajó a diferencia de elecciones anteriores en las que había que interceder por faltantes de boletas o problemas en las votaciones, por ejemplo”, exhibió.

Finalmente, resaltó a qué se debe el debut exitoso de la Boleta Única de Papel: “No es por mérito de la justicia, ni únicamente por el instrumento en sí, sino por el trabajo colectivo de autoridades de mesa, medios que ayudaron a capacitar, y también por la labor de todos los partidos políticos. Fue un trabajo en conjunto”.