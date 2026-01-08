Patricia Bullrich insistió con la liberación de Nahuel Gallo y Giuliani, tras el anuncio sobre presos políticos en Venezuela “Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia“, expresó a través de las redes sociales

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo este jueves que el oficialismo está siguiendo “de cerca” la liberación de presos políticos anunciada por el régimen venezolano e insistió en el pedido por la libertad del gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, sostuvo la ex ministra de Seguridad en su cuenta de X.

Agregó que “esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”.

“La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, cerró su mensaje Bullrich, en medio de la expectativa que se generó por las posibles liberaciones de los argentinos Gallo y Giulani.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos el 8 de diciembre de 2024, incomunicado con su familia, tras haber ingresado al país por vía terrestre desde Colombia. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de “terrorista”.









El 2 de enero de 2025, el gobierno argentino presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al chavismo de la desaparición forzada de Gallo.

El caso Giulani es mucho más reciente, ya que se conoció en las últimas horas que el abogado argentino quedó detenido tras haber ido a Venezuela por trámites comerciales. Según Virginia Rivero, esposa del letrado, a su marido el chavismo lo acusa de terrorista, narcotraficante y mercenario.

El presidente Javier Milei recibió este jueves a la activista argentina-venezolana Elisa Trotta y ambos celebraron la caída del “régimen barbárico” de Nicolás Maduro en Venezuela.