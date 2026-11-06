El Gobierno tomó como un desafío la foto de Bullrich con sus legisladores En la Casa Rosada interpretaron la foto de la senadora con dirigentes de su confianza como un desafío a la autoridad de Milei. Pese al malestar, el Presidente ordenó contener la tensión y postergar cualquier definición hasta después de la visita del papa León XIV.

El Gobierno sigue con preocupación y malestar las últimas declaraciones de Patricia Bullrich, quien esta semana volvió a reclamar que los resultados del programa económico “lleguen a todos”. Sin embargo, en la Casa Rosada consideran que la senadora “cruzó un límite” al difundir una reunión con su propia “mesa política”, un gesto que alimentó las versiones sobre la existencia de un proyecto político propio, al margen del liderazgo de Javier Milei.

En las últimas semanas, Patricia Bullrich marcó diferencias con el Gobierno en varios frentes. Cuestionó el ajuste en Discapacidad incluido en el Presupuesto 2027 sin consultarla, hizo reparos a la estrategia legislativa tras el traspié con la Ley de Tierras y criticó los dichos de Javier Milei sobre “quemar periodistas en la hoguera”. Además, volvió a reclamar que los resultados de la recuperación económica lleguen a los hogares. Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la suspensión de los embargos a las pymes hasta mayo de 2027, la senadora aseguró que venía planteando esa medida “durante mucho tiempo” y pidió “más medidas” para acompañar a los sectores productivos.

En ese contexto de tensión con el oficialismo, la exministra de Seguridad encabezó una reunión con una docena de dirigentes de su entorno en sus oficinas de Palermo. Allí participaron diputados de La Libertad Avanza que la acompañan desde su etapa en el PRO, como Silvana Giúdici, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet y Martín Matzkin, legisladores porteños como Juan Pablo Arenaza, su exjefe de campaña Gerardo Milman y el exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, entre otros. Todos ellos hoy forman parte de La Libertad Avanza, pero responden a Bullrich.

Luego de que la imagen del encuentro fuera difundida en redes sociales, la respuesta de la Casa Rosada no se hizo esperar. “La foto es cruzar un límite, porque los diputados que están ahí sentados no son de Patricia (Bullrich), son del Gobierno, del Presidente, entraron por La Libertad Avanza”, remarcaron.

MIRA TAMBIÉN La hermana de Pity Álvarez declara en el juicio: revelará el severo deterioro y la extrema paranoia del músico

En ese sentido, una fuente cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, consideró que la reunión fue “un desafío a la autoridad”, porque Bullrich buscó exhibir una fuerza parlamentaria propia que, según la Casa Rosada, responde políticamente al Gobierno.

“Una cosa es que se junte con el bloque de senadores, lógico. Ahora, mostrarse con legisladores de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires, con diputados ¿A cuento de qué? Institucionalmente, ¿cómo se explica? Lo de ayer es un límite que se cruzó“, advirtieron en Balcarce 50.

Otra fuente con despacho en el palacio de Gobierno coincidió en que la senadora está llevando la situación al extremo, “exponiendo demasiado” sus diferencias, en un accionar que comienza a molestar a otros funcionarios de la mesa política. En ese contexto, en Casa Rosada interpretaron como mensajes directos para la senadora las recientes declaraciones de dos integrantes del Gabinete.

MIRA TAMBIÉN El papa León XIV inicia su histórico viaje: aterriza hoy en Uruguay y el domingo llegará a la Argentina

Por un lado, el jueves pasado el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, remarcó en un foro con dirigentes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP) que “no hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia”. Y amplió: “Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”.

En una sintonía similar, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó ayer que “cualquiera cree que puede ser presidente porque Javier llegó a presidente”. Si bien el ministro no mencionó a ningún dirigente y la frase parecía aludir a actores periféricos del sistema político, dos fuentes del oficialismo vincularon el mensaje a Patricia Bullrich. “Empieza a haber hartazgo porque esto no funciona”, advirtieron.

Pese al malestar, el Gobierno evita confrontar directamente con la senadora y, según pudo saber este medio, Javier Milei mantiene la postura de “contener” a Bullrich. En el oficialismo también reconocen la capacidad de negociación de Bullrich con los bloques aliados del Senado, donde necesitan apoyos para avanzar con la agenda legislativa, y se suma la lectura otros actores que creen que enfrentarla sería un error.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno descartó que el expresidente Santiago Peña se encuentre en la Argentina

Desde otro despacho de Balcarce 50, alertaron que cruzar a Bullrich llevaría el conflicto de las actuales diferencias públicas a un enfrentamiento abierto. “La pondría en la otra vereda y le subiría el precio”, consideraron. Quienes defienden ese argumento, sostienen que el Presidente debería acercar a su exfuncionaria ofreciéndole la candidatura a la vicepresidencia para condicionar una posible ruptura, pero otros funcionarios rechazan la idea y aparecen comparaciones con Victoria Villarruel, hoy considerada parte de la oposición.

Sin embargo, el Gobierno aclara que no tomará ninguna definición en los próximos días, con una agenda que rápidamente quedará atravesada por la visita del papa León XIV, que servirá como una suerte de tregua dentro del oficialismo. “Esta semana la política se pone de costado para estar todos juntos y recibirlo, después hay que ver qué sucede”, sintetizaron.

Así, cerca de Karina Milei están a la expectativa de que Bullrich tome las señales de enojo interno y mida sus próximos pasos, pero en otros despachos no son tan optimistas.

MIRA TAMBIÉN Viajó de Buenos Aires a Ushuaia para intentar secuestrar a una nena de 12 años

Fuente TN