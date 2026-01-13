Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una camioneta El nene, que viajaba en el vehículo todoterreno, ingresó inconsciente al hospital local con una lesión severa en la cabeza y permanece con pronóstico reservado.

La temporada de verano en Pinamar se vio empañada por un violento siniestro vial ocurrido en el sector de La Frontera, una zona conocida por la circulación de vehículos de doble tracción.

Dos vehículos tipo UTV de color rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca colisionaron de frente, dejando como saldo un niño de ocho años en estado crítico.

El impacto fue de tal magnitud que el nene debió recibir maniobras de reanimación en el mismo lugar del choque, asistido inicialmente por una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde ingresó en estado de inconsciencia y con una grave lesión craneal. Según TN actualmente, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado. En el rodado menor también viajaba una mujer, que conducía el UTV, y un hombre que resultó con heridas de consideración en su rostro producto de la colisión frontal.

Los vehículos involucrados quedaron preservados en la zona mientras avanzan las actuaciones judiciales. (Foto: TN)

“Pido cadena de oración por mi nieto B.J., está peleando por su vida, sufrió un grave accidente junto a su papá en Pinamar”, escribió la abuela en sus redes y junto a la foto del chiquito, añadió: “Vamos B. que sos más que fuerte, papito”.

El nene permanece internado tras el accidente. (Foto: Facebook Bettiana Delfina)

Francisco Monte, secretario de Gobierno de Pinamar, dialogó con Arriba Argentinos (eltrece) y dio detalles del estado de salud de las víctimas: “Hay dos nenas golpeadas que cuando ingresaron al hospital una tenía lesiones leves y otra fractura de maxilar, por lo que fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operada”.

“La peor parte se la llevó el nene de 8 años que llegó con una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado. Debió ser intubado y operado de urgencia, estaba previsto su traslado a Mar del Plata, pero por la gravedad del cuadro no se pudo realizar el operativo”, precisó.

Además, Monte explicó que se definirá si en las próximas 48 horas volverá a ser operado o si su estado le permitirá ser derivado.

También aclaró que el nene se encontraba junto a dos adultos y las nenas en el mismo UTV. “Se están determinando las causas del accidente, se esperan los resultados de las pericias para establecer si tenían cinturones de seguridad”.

Sobre el final, expresó: “Lamentablemente, esto es algo que pasa todos los años en la zona”. La causa está caratulada como lesiones culposas.