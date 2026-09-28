Pity Álvarez tuvo una crisis nerviosa y debieron suspender la audiencia del juicio El episodio habría ocurrido cuando trasladaban al músico de sala para que pudiera participar de la jornada de forma virtual.

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continuará este lunes con su undécima audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. El músico permanece internado en el Hospital Tornú y su defensa volvió a pedir la suspensión del debate por su estado de salud, pero los jueces resolvieron seguir adelante.

Luego, sus abogados reclamaron que pudiera participar de manera remota desde el hospital. “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente”, planteó Javier Baños. El tribunal dispuso entonces un cuarto intermedio para intentar conectarlo, pero la comunicación finalmente no pudo concretarse.

Para este lunes habían sido citados siete testigos, entre ellos la madre de la hija de Álvarez, cuya identidad se mantendrá bajo reserva. Declararán el miércoles.

La audiencia anterior marcó el comienzo de las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa. Ante los jueces declararon Cristina Congiu, madre del cantante, y dos amigos de Álvarez: Claudio Sosto y Lucas Práctico. MIRA TAMBIÉN El fiscal Gerardo Pollicita pidió verificar las supuestas billeteras cripto de Manuel Adorni Los tres aportaron detalles sobre cómo era la vida de Pity en el barrio Samoré durante los meses previos al homicidio. Desde que comenzó el juicio, 27 personas ya declararon ante el tribunal. Para este lunes están previstos otros siete testimonios y otros siete testigos fueron convocados para el próximo miércoles. Después de esas jornadas, el debate comenzará a transitar su etapa final, de cara a los alegatos de las partes y, posteriormente, al veredicto.