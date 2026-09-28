Tras los dichos de Milei, piden al Gobierno que explique los 30 mil “terroristas” deportados Este lunes ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de acceso a la información pública y otro de informes para conocer cuántas personas fueron expulsadas del país y cuántas de ellas tenían vínculos con causas de terrorismo.

Después de las declaraciones del presidente Javier Milei afirmando que durante 2025 fueron deportadas 10.000 personas a las que calificó como “terroristas” y que en lo que va de 2026 ya fueron otras 20.000, ingresó un pedido de informe a la Cámara de Diputados para conocer las cifras de deportaciones mencionadas por el mandatario argentino.

“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? (…) El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000”, sostuvo Milei durante una entrevista con Luis Majul en LN+. Según explicó el Presidente, se trataría de personas que “se infiltran de otros países” con el objetivo de “dinamitar el modelo argentino”.

A partir de esas declaraciones, el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica presentó un pedido de acceso a la información pública, en los términos de la Ley 27.275, y un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones.

El legislador pidió que el Gobierno informe cuántas personas fueron efectivamente expulsadas del país durante los períodos mencionados por Milei y, dentro de ese universo, cuántas fueron expulsadas por causales vinculadas con terrorismo contempladas en el artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871.

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También solicitó que se detalle cuántas de esas personas tienen una imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Además, Ferraro reclamó que se precise en cada caso cuál fue el criterio utilizado para calificar a una persona como “terrorista” y qué información concreta respalda esa categorización. “El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas”, señaló el diputado al fundamentar su pedido.

El pedido de Ferraro incluye otro punto vinculado con las declaraciones presidenciales. El diputado solicitó al Gobierno que informe si existen registros de ciudadanos extranjeros que hayan ingresado a la Argentina con el objetivo de “dinamitar el modelo argentino”, tal como afirmó Milei.

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También pidió conocer si por esos hechos se presentaron denuncias judiciales y qué antecedentes existen sobre esas situaciones.

Las solicitudes buscan así establecer qué cantidad de expulsiones corresponde efectivamente a las cifras mencionadas por el Presidente y qué fundamento tienen las referencias a personas vinculadas con actividades terroristas.